„NeverNap“ verhindert den Mac-Ruhezustand (wenn nötig)

Wenn es darum geht, eine Anwendung zu finden, die den Mac am Einschlafen hindert, sind wir mit Amphetamine eigentlich schon bestens bedient. Dennoch schadet es nichts, die Scheuklappen abzulegen und Neueinsteigern in diesem Bereich ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken. NeverNap könnte vor allem dann eine Option sein, wenn es um eine einfache Lösung ohne viel Zusatzfunktionen geht.

„NeverNap“ stammt aus der Feder des niederländischen Entwicklers Lucas Raggers und hat seinen Platz wie eigentlich alle Apps aus dieser Kategorie in der Menüleiste von macOS. Großartige Einstellungsoptionen sucht ihr bei „NeverNap“ vergeblich. Per Mausklick klappt ihr hier eine Liste aus, in der ihr direkt auswählen könnt, wie lange der Ruhezustand des Mac verhindert werden soll: fünf, 15 oder 30 Minuten, eine oder vier Stunden, oder unendlich lange.

Eine zusätzlich vorhandene Option erlaubt es, die „NeverNap“-Funktion jederzeit wieder zu beenden, und das wars.

„NeverNap“ lässt sich kostenlos im App Store laden und ist keine 200 kB groß. Die App wurde von Apple geprüft und sammelt keinerlei persönliche Daten.

„Amphetamine“ bleibt die Nummer 1

Wenn ihr beim Unterbinden des Ruhezustands mehr Flexibilität sucht, bleibt Amphetamine die erste Wahl. Die App ist schon seit einigen Jahren erhältlich und wird vom Entwickler William Gustafson gepflegt.

Der Leistungsumfang von „Amphetamine“ geht weit darüber hinaus, was man sonst an kostenlosen Programmen für den Mac bekommt. So kann man hier, anders als bei „NeverNap“, nicht nur einen Zeitraum vorgeben, in dem der Mac wach bleibt, sondern diese Funktion auch mit detaillierten Vorgaben verbinden. Beispielsweise ist es möglich, den Mac wach zu halten, solange ein aktiver Download läuft, eine bestimmte App aktiv ist, das MacBook mit dem Ladekabel verbunden ist oder ein angeschlossener Monitor eingeschaltet bleibt.

„Amphetamine“ ist ebenfalls kostenlos und wurde zuletzt vor gut einem Jahr aktualisiert. Generell ist es sicher kein Fehler, wenn beide Entwickler sehen, dass ihre Apps aktiv genutzt werden und sich so zur weiteren Arbeit daran motiviert fühlen.