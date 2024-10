Apple stellt den neuen Mac mini vor

Apples Mac-Woche geht heute mit der Vorstellung des neuen Mac mini weiter.

Im Folgenden binden wir für einen schnellen Überblick die Original-Pressemitteilung von Apple ein. Der Artikel wird noch überarbeitet…

Apple hat heute den neuen Mac mini vorgestellt, der mit der Power des M4 und des neuen M4 Pro Chip kommt. Da er um die Apple Chips herum komplett neu entwickelt worden ist, ist er nur 12,70 x 12,70 cm klein und packt eine unglaubliche Performance in ein noch kompakteres Gehäuse. Mit dem M4 liefert der Mac mini eine bis zu 1,8-mal schnellere CPU Performance und 2,2-mal schnellere GPU Performance im Vergleich zum M1 Modell.1 Mit dem M4 Pro erweitert er die fortschrittlichen Technologien des M4, um noch anspruchsvollere Workloads zu bewältigen. Damit sie bequemer zu erreichen sind, bietet er Anschlussmöglichkeiten auf der Vorder- und Rückseite und kommt zum ersten Mal mit Thunderbolt 5 für eine schnellere Datenübertragung beim M4 Pro Modell. Der neue Mac mini ist zudem für Apple Intelligence entwickelt worden – das persönliche intelligente System, das verändert, wie Nutzer:innen arbeiten, kommunizieren und sich ausdrücken, und dabei ihre Privatsphäre schützt. Als erster CO₂ neutraler Mac markiert der neue Mac mini einen wichtigen Meilenstein beim Umweltschutz und reduziert die Treibhausgasemissionen bei Materialien, Fertigung, Transport und Nutzung um über 80 Prozent.2 Mit einem Preis ab nur 699 Euro inkl. MwSt. mit 16 GB Arbeitsspeicher kann der neue Mac mini ab heute vorbestellt werden und ist ab 8. November erhältlich.

„Der neue Mac mini ermöglicht dank der Energie­effizienz der Apple Chips und einer innovativen neuen Architektur für das Wärmemanagement eine gigantische Performance in einem unglaublich kleinen Design“, sagt John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple. „In Kombination mit der Power des M4 und des neuen M4 Pro Chip, erweiterten Anschlussmöglichkeiten auf der Vorder- und Rückseite sowie Apple Intelligence ist er leistungsfähiger und vielseitiger als jemals zuvor. Nichts ist wie der Mac mini.“

Klein, aber stark

Mit nur 12,70 x 12,70 cm hat der neue Mac mini eine über 50 Prozent geringere Grundfläche als beim vorherigen Design und braucht viel weniger Platz auf dem Schreibtisch. Das superkompakte System wird durch die unglaubliche Energieeffizienz der Apple Chips und einer innovativen Architektur für das Wärme­­management ermöglicht. Dabei strömt die Luft durch unterschiedliche Ebenen des Systems und wird dann komplett durch die Unterseite abgeleitet.

Im Vergleich zum meist­verkauften Desktop PC in seiner Preisklasse ist der Mac mini bis zu sechsmal schneller bei einem Zwanzigstel der Größe.1 Für ein breites Spektrum an Anwender:innen – von Studierenden über aufstrebende Kreative bis hin zu Kleinunternehmer:innen – ist der Mac mini mit M4 ein winziges Kraftpaket. Der Mac mini mit M4 kommt mit einer 10‑Core CPU sowie mit einer 10‑Core GPU und hat ab sofort mindestens 16 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher. Nutzer:innen werden die Performance des M4 bei allem spüren, was sie tun. Egal, ob sie mehrere gängige Produktivitäts­apps gleichzeitig ausführen oder an kreativen Pro Projekten arbeiten, wie Videos schneiden, Musik produzieren oder Code schreiben und kompilieren.

Der Mac mini mit M4 im Vergleich zum Mac mini mit Intel Core i7:

Kann bis zu 2,8-mal mehr Plug-ins für Audioeffekte in Logic Pro Projekten verwenden.1

Liefert eine bis zu 13,3-mal schnellere Gaming-Performance in World of Warcraft: The War Within.1

Verbessert Fotos mit einer bis zu 33-mal schnelleren Performance beim Upscaling von Bildern in Photomator.3

Der Mac mini mit M4 im Vergleich zum Mac mini mit M1:

Führt Tabellenkalkulationen bis zu 1,7-mal schneller in Microsoft Excel aus.1

Wandelt Sprache in Text mit On-Device KI in MacWhisper doppelt so schnell um.1

Fügt Panoramafotos bis zu 4,9-mal schneller in Adobe Lightroom Classic zusammen.4

Der neue M4 Pro für Performance auf Pro Niveau

Für Nutzer:innen, die Performance auf Pro Niveau benötigen, kommt der Mac mini mit dem M4 Pro und dem weltweit schnellsten CPU‑Core5 mit ultraschneller Singlethread CPU Performance. Mit bis zu 14 Kernen, darunter zehn Performance-Kerne und vier Effizienz-Kerne, liefert der M4 Pro auch eine phänomenale Leistung mit mehreren Threads. Mit bis zu 20 Kernen ist die M4 Pro GPU bis zu doppelt so leistungsstark wie die GPU im M4 und beide Chips bringen zum ersten Mal Hardware beschleunigtes Raytracing auf den Mac mini. Die Neural Engine im M4 Pro ist außerdem über dreimal schneller als im Mac mini mit M1, sodass On-Device Apple Intelligence Modelle mit unglaublicher Geschwindigkeit ausgeführt werden. Für schnellere KI Workloads unterstützt der M4 Pro bis zu 64 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher und 273 GB/s Speicherbandbreite – das ist doppelt so viel Bandbreite wie bei jedem KI PC-Chip. Außerdem unterstützt der M4 Pro Thunderbolt 5 mit einer Über­tragungs­geschwindigkeit von bis zu 120 Gbit/s auf dem Mac mini und erhöht den Durchsatz von Thunderbolt 4 um mehr als das Doppelte.

Der Mac mini mit M4 Pro im Vergleich zum Mac mini mit Intel Core i7:

Führt Tabellenkalkulationen bis zu viermal schneller in Microsoft Excel aus.1

Führt Szenenbearbeitungserkennung bis zu 9,4-mal schneller in Adobe Premiere Pro aus.3

Wandelt Sprache in Text mit On-Device KI in MacWhisper 20-mal schneller um.1

Verarbeitet Basecalling zur DNA-Sequenzierung in Oxford Nanopore MinKNOW bis zu 26-mal schneller.1

Der Mac mini mit M4 Pro im Vergleich zum Mac mini mit M2 Pro:

Kann bis zu 1,8-mal mehr Plug-ins für Audioeffekte in Logic Pro Projekten verwenden.1

Rendert Animationen in Motion bis zu doppelt so schnell in den Arbeitsspeicher.6

Führt 3D Rendering bis zu 2,9-mal schneller in Blender aus.6

Erweiterte Anschlussmöglichkeiten und Display Unterstützung

Der neue Mac mini kommt mit einer Vielzahl von Anschlüssen für die unterschiedlichsten Setups. Er hat für die einfache Erreichbarkeit ab sofort auch Anschlüsse an der Vorderseite, darunter zwei USB‑C Anschlüsse, die USB 3 unterstützen, und einen Audioanschluss mit Unterstützung für Kopfhörer mit hoher Impedanz. Auf der Rückseite bietet der Mac mini mit M4 drei Thunderbolt 4 Anschlüsse, während der Mac mini mit M4 Pro über drei Thunderbolt 5 Anschlüsse verfügt. Der Mac mini kommt standardmäßig mit Gigabit Ethernet und optional mit bis zu 10 Gbit Ethernet für schnellere Netzwerk­­geschwindigkeiten sowie einem HDMI Anschluss, um einen TV oder ein HDMI Display ohne Adapter einfach anschließen zu können. Mit dem M4 kann der Mac mini bis zu zwei 6K Displays und ein 5K Display ansteuern und mit dem M4 Pro unterstützt er bis zu drei 6K Displays bei 60 Hz für insgesamt über 60 Millionen Pixel.

Eine neue Ära mit Apple Intelligence auf dem Mac

Apple Intelligence markiert den Beginn einer neuen Ära für den Mac und bringt persönliche Intelligenz auf Personal Computer. Dabei kombiniert Apple Intelligence leistungsstarke generative Modelle mit einem Schutz der Privat­sphäre, den es so in der Branche bisher nicht gegeben hat, und nutzt die volle Power der Apple Chips sowie die Neural Engine, damit Nutzer:innen auf ganz neue Art mit dem Mac arbeiten, kommunizieren und sich ausdrücken können. Es ist mit macOS Sequoia 15.1 auf Englisch (USA) verfügbar. Mit systemweiten Schreibwerkzeugen können Nutzer:innen Text verbessern, indem sie ihn umformulieren, Korrektur lesen und zusammenfassen – nahezu überall, wo sie etwas schreiben. Mit dem überarbeiteten Siri können Nutzer:innen flüssig zwischen gesprochenen und getippten Anfragen wechseln, um die Bearbeitung ihrer täglichen Aufgaben zu beschleunigen. Siri kann außerdem Tausende von Fragen zum Mac und zu anderen Apple Produkten beantworten. Neue Apple Intelligence Features werden im Dezember verfügbar sein, weitere Funktionen werden in den nächsten Monaten dazukommen. Nutzer:innen können mit Image Playground einzigartige Bilder erstellen und mit Genmoji in Sekunden individuelle Emojis generieren. Siri wird noch leistungsstärker werden und Aktionen im ganzen System ausführen, sowie auf den persönlichen Kontext von Nutzer:innen zugreifen können, um eine Intelligenz zu ermöglichen, die voll und ganz auf sie abgestimmt ist. Im Dezember wird ChatGPT in Siri integriert und kann mit Schreibwerkzeugen genutzt werden, ohne dass man zwischen unterschiedlichen Tools wechseln muss.

Das alles ermöglicht Apple Intelligence und schützt gleichzeitig die Privatsphäre der Nutzer:innen bei jedem Schritt. Die Verarbeitung von Anfragen direkt auf dem Gerät ist der Kern von Apple Intelligence. Für komplexere Aufgaben gibt Private Cloud Compute Nutzer:innen Zugang zu den größeren, serverbasierten Modellen von Apple und bietet dabei revolutionären Daten­schutz für persönliche Daten. Außerdem können sie ChatGPT kostenlos nutzen, ohne einen Account zu erstellen. Datenschutzvorkehrungen sind bereits integriert – ihre IP‑Adressen sind nicht sichtbar und OpenAI speichert keine Anfragen. Für Nutzer:innen, die ihren Account verbinden, gelten die Richtlinien zur Datennutzung von OpenAI.