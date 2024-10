Apple stellt neues iPad mini vor

Früher als erwartet hat Apple die neue Version des iPad mini vorgestellt. Das Gerät löst die vor drei Jahren vorgestellte sechste Generation des kompakten Tablets ab und wurde Apple zufolge mit besonderem Fokus auf die Unterstützung von Apple Intelligence entwickelt.

Das iPad mini 2024 hat Apples neuesten Prozessor für Mobilgeräte A17 Pro an Bord, was Apple zufolge deutliche Leistungssteigerungen mit sich bringt. Der 8,3 Zoll große Bildschirm setzt auf Liquid-Retina-Technologie und die rückseitige 12-Megapixel-Kamera unterstützt Smart HDR 4, was natürlichere Fotos mit einem verbesserten Dynamikbereich ermöglichen soll.

Der A17 Pro ermöglicht unglaubliche Performance

Mit dem A17 Pro erhält das neue iPad mini ein großes Update und liefert unglaubliche Performance sowie Energieeffizienz in einem ultramobilen Design. Der A17 Pro ist ein leistungsstarker Chip, der im Vergleich zum A15 Bionic in der vorherigen Generation des iPad mini eine Vielzahl von Verbesserungen bringt. Mit einer 6-Core CPU – zwei Performance-Kerne und vier Effizienz-Kerne – liefert der A17 Pro eine Steigerung der CPU Performance um 30 Prozent.1 Der A17 Pro bringt mit seiner 5-Core GPU auch einen Sprung bei der Grafikperformance von 25 Prozent gegenüber der vorherigen Generation.1 Der A17 Pro ermöglicht völlig neue Erlebnisse – darunter Pro Apps, die von Designer:innen, Pilot:innen, Ärzt:innen und weiteren verwendet werden – und erlaubt es Nutzer:innen, schneller als je zuvor Fotos zu bearbeiten, in noch immersivere AR Anwendungen einzutauchen und mehr. Mit Hardware beschleunigtem Raytracing – das 4-mal schneller ist als softwarebasiertes Raytracing – und Unterstützung für Dynamic Caching sowie Hardware beschleunigtes Mesh Shading macht das iPad mini Spiele lebendig. Egal, ob Nutzer:innen mit Affinity Designer ansprechende Inhalte erstellen oder anspruchsvolle, grafikintensive AAA Games wie Zenless Zone Zero spielen – sie können das ultramobile iPad mini mit seiner leistungsstarken Performance überallhin mitnehmen.

Noch schnellere Verbindungen

Mit schnelleren drahtlosen und kabelgebundenen Verbindungen können Nutzer:innen unterwegs noch mehr auf dem iPad mini machen. Das neue iPad mini unterstützt WLAN 6E für eine bis zu doppelt so hohe Performance wie bei der vorherigen Generation.2 So können Anwender:innen noch schneller Dateien laden, online spielen und Filme streamen. Mit Wi‑Fi + Cellular Modellen mit 5G können Nutzer:innen auf ihre Dateien zugreifen, sich mit Kolleg:innen austauschen und auch unterwegs schnell Backups ihrer Daten erstellen. Cellular Modelle des neuen iPad mini werden per eSIM aktiviert, einer sichereren Alternative zur physischen SIM Karte. So können sich Nutzer:innen schnell verbinden oder ihre bestehenden Verträge digital übertragen und mehrere Mobilfunkverträge auf einem Gerät hinterlegen. Kund:innen können mit dem neuen iPad mini ganz einfach Mobilfunkverträge in über 190 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt nutzen und brauchen dafür keine physische SIM Karte ihres lokalen Anbieters. Der USB-C Anschluss ist jetzt bis zu zweimal schneller als bei der vorherigen Generation und ermöglicht Datenübertragungen mit bis zu 10 Gbit/s, sodass sich große Foto- und Videodateien noch schneller importieren lassen.

Ein unglaubliches Kamera Erlebnis

Großartige Kameras und das unglaublich kompakte Design des iPad mini ermöglichen leistungsstarke Workflows für unterwegs. Die 12 MP Weitwinkel-Rückkamera macht großartige Fotos, die mit Smart HDR 4 noch detailreicher und lebendiger werden. Das neue iPad mini nutzt die leistungsstarke 16-Core Neural Engine, um Dokumente mit künstlicher Intelligenz (KI) direkt in der Kamera App zu erkennen. Mit dem neuen True Tone Blitz kann es Schatten vom Dokument entfernen. Die 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera im Hochformat mit Unterstützung für den Folgemodus eignet sich hervorragend für alle Arten, wie Kund:innen das iPad mini nutzen.

Magische Fähigkeiten mit dem Apple Pencil Pro

Der Apple Pencil Pro bringt magische Fähigkeiten und leistungsstarke Interaktionen und macht damit das iPad mini zu einem Skizzenbuch, das Nutzer:innen überallhin mitnehmen können. Der Apple Pencil Pro registriert, wenn er gedrückt wird, und zeigt eine neue Palette an, mit der Nutzer:innen schnell zwischen verschiedenen Tools, Linienstärken und Farben wechseln können, ohne den kreativen Prozess zu unterbrechen. Eine spezielle Haptic Engine bestätigt durch ein leichtes Tippen, wenn Nutzer:innen den Pencil drücken, doppeltippen oder Formen in Smart Shapes konvertieren. So entsteht ein beeindruckend intuitives Erlebnis. Nutzer:innen können den Apple Pencil Pro drehen, um die verwendeten Tools exakt zu steuern. Durch eine Drehung des Stifts wird die Ausrichtung von Tools wie Kalligrafiestiften und Pinseln geändert. Mit der Apple Pencil Schwebefunktion können Nutzer:innen vorab die Ausrichtung eines Tools visualisieren. Der Apple Pencil Pro unterstützt „Wo ist?“, und er hält, koppelt und lädt durch eine neue magnetische Schnittstelle an der Seite des iPad mini. Das iPad mini unterstützt auch den Apple Pencil (USB-C). Er ist ideal für Notizen, Zeichnungen, Anmerkungen, Journaling und mehr, und das zu einem großartigen Preis.