Apples neues MacBook Pro: In der Top-Ausstattung M4 Max an Bord

Apple hat heute das neue MacBook Pro mit der Power der M4 Chipfamilie vorgestellt: Mit M4, M4 Pro und M4 Max liefert es eine viel schnellere Performance und erweiterte Funktionen. Das neue MacBook Pro ist für Apple Intelligence entwickelt worden – das persönliche intelligente System, das verändert, wie Nutzer:innen arbeiten, kommunizieren und sich ausdrücken und dabei ihre Privatsphäre schützt. Das 14″ MacBook Pro ist ab sofort in Space Schwarz und Silber erhältlich, kommt mit der superschnellen Performance des M4 sowie drei Thunderbolt 4 Anschlüssen und hat mindestens 16 GB Arbeitsspeicher – und das alles ab nur 1.899 Euro inkl. MwSt. Die 14″ und 16″ Modelle mit M4 Pro und M4 Max haben Thunderbolt 5 für schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten und fortschrittliche Konnektivität. Alle Modelle kommen mit einem Liquid Retina XDR Display, das mit der neuen Display-Option mit Nanotexturglas und bis zu 1.000 Nits Helligkeit für SDR Inhalte noch besser wird, einer fortschrittlichen 12MP Center Stage Kamera und bis zu 24 Stunden Batterielaufzeit – die längste, die es je bei einem Mac gegeben hat.1 Das neue MacBook Pro kann heute vorbestellt werden und ist ab 8. November erhältlich.

„Das MacBook Pro ist ein unglaublich leistungsstarkes Gerät, mit dem Millionen Menschen Arbeit auf höchstem Niveau erledigen – und heute machen wir es noch besser“, sagt John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple. „Mit den leistungsstarken M4 Chips und jeder Menge Pro Features wie Thunderbolt 5, einer fortschrittlichen 12MP Center Stage Kamera, einer neuen Display-Option mit Nanotexturglas und Apple Intelligence, ist das neue MacBook Pro immer noch der mit großem Abstand beste Pro Laptop der Welt.“

Mit der Power der M4 Chips

Basierend auf 3 Nanometer Technologie der zweiten Generation, sind die M4 Chips die fortschrittlichsten Chips, die je für einen Personal Computer entwickelt worden sind. Die M4 Chips haben eine phänomenale Singlethread CPU Performance mit dem weltweit schnellsten CPU-Core,2 dazu kommt eine herausragende CPU Performance mit mehreren Threads für die anspruchsvollsten Workloads. In Kombination mit Beschleunigern für maschinelles Lernen in der CPU, einer fortschrittlichen GPU und einer schnelleren und effizienteren Neural Engine, sind Apple Chips von Grund auf entwickelt worden, um unglaubliche Leistung für KI zu liefern. Zusammen mit schnellerem gemeinsamen Arbeitsspeicher hat jeder Chip außerdem eine erweiterte Speicherbandbreite, damit große Sprach­modelle (LLMs) und andere umfangreiche Projekte flüssig auf dem Gerät laufen. Die branchenführende Leistung pro Watt der M4 Chipfamilie bedeutet zudem, dass Nutzer:innen bis zu 24 Stunden Batterielaufzeit zur Verfügung haben, sodass sie mit einer einzigen Batterieladung noch mehr erledigen können.

Das neue 14″ MacBook Pro mit M4

Das neue 14″ MacBook Pro mit M4 ist die perfekte Wahl für Unternehmer:innen, Studierende, Kreative und alle, die lieben, was sie tun. Mit einer leistungsstärkeren 10‑Core CPU mit vier Performance-Kernen und sechs Effizienz-Kernen sowie einer schnelleren 10‑Core GPU mit der fortschrittlichsten Grafikarchitektur von Apple, hat das neue MacBook Pro ab sofort mindestens 16 GB schnelleren gemeinsamen Arbeitsspeicher und unterstützt bis zu 32 GB, zusammen mit 120 GB/s Speicher­band­breite. Mit dem M4 ist das MacBook Pro bei Aufgaben wie der Bearbeitung von Gigapixel-Fotos bis zu 1,8-mal schneller als das 13″ MacBook Pro mit M1, und rechenintensivere Workloads, wie das Rendern komplexer Szenen in Blender, sind bis zu 3,4-mal schneller.1 Mit einer Neural Engine, die mehr als dreimal leistungsstärker ist als beim M1, ist es perfekt für Apple Intelligence Features und andere KI Workloads. Zusätzlich zum internen Display unterstützt das M4 Modell auch zwei hoch­auflösende externe Displays, und bietet außerdem drei Thunderbolt 4 Anschlüsse, damit Nutzer:innen alle Peripherie­geräte verbinden können.

Das MacBook Pro mit M4 ermöglicht:1

Bildbearbeitung in Affinity Photo, die bis zu siebenmal schneller ist im Vergleich zum 13″ MacBook Pro mit Core i7 und bis zu 1,8-mal schneller ist im Vergleich zum 13″ MacBook Pro mit M1.

3D Rendering in Blender, das bis zu 10,9-mal schneller ist im Vergleich zum 13″ MacBook Pro mit Core i7 und bis zu 3,4-mal schneller ist im Vergleich zum 13″ MacBook Pro mit M1.

Szenenbearbeitungserkennung in Adobe Premiere Pro, die bis zu 9,8-mal schneller ist im Vergleich zum 13″ MacBook Pro mit Core i7 und bis zu 1,7-mal schneller ist im Vergleich zum 13″ MacBook Pro mit M1.

Das MacBook Pro mit M4 Pro: Ein Pro Powerpaket

Das MacBook Pro mit M4 Pro liefert einen gigantischen Performance-Boost für Forscher:innen, Entwickler:innen, Ingenieur:innen, kreative Pros und alle, die eine noch schnellere Performance für anspruchsvollere Workflows benötigen. Der M4 Pro hat eine leistungsstarke 14‑Core CPU mit zehn Performance-Kernen und vier Effizienz-Kernen für einen Sprung bei der Multicore-Performance, dazu kommt eine 20‑Core GPU, die doppelt so leistungsstark ist wie beim M4. Mit dem M4 Pro erhält das MacBook Pro eine enorme Steigerung der Speicherbandbreite um 75 Prozent im Vergleich zur vorherigen Generation – doppelt so viel wie bei jedem KI PC-Chip.3 Das neue MacBook Pro mit M4 Pro ist bis zu dreimal schneller als Modelle mit M1 Pro, wodurch Workflows wie Geo-Mapping, Bautechnik und Datenmodellierung beschleunigt werden.1

Das MacBook Pro mit M4 Pro liefert:1

Eine Performance beim Rendern von Szenen mit Maxon Redshift, die bis zu viermal schneller ist im Vergleich zum 16″ MacBook Pro mit Core i9 und bis zu dreimal schneller im Vergleich zum 16″ MacBook Pro mit M1 Pro.

Eine Simulation dynamischer Systeme in MathWorks MATLAB, die bis zu fünfmal schneller ist im Vergleich zum 16″ MacBook Pro mit Core i9 und bis zu 2,2-mal schneller im Vergleich zum 16″ MacBook Pro mit M1 Pro.

Basecalling für die DNA-Sequenzierung in Oxford Nanopore MinKNOW, das bis zu 23,8-mal schneller ist im Vergleich zum 16″ MacBook Pro mit Core i9 und bis zu 1,8-mal schneller im Vergleich zum 16″ MacBook Pro mit M1 Pro.

Das MacBook Pro mit M4 Max: Ultimative Pro Performance

Das MacBook Pro mit M4 Max ist für Pros wie Datenwissenschaftler:innen, 3D Künstler:innen und Komponist:innen entwickelt worden, die mit ihren Workflows ständig ans Limit gehen. Es ermöglicht Nutzer:innen die Arbeit an Projekten, die früher nur auf Desktop Computern vorstellbar gewesen sind. Der M4 Max hat eine bis zu 16‑Core CPU, eine bis zu 40‑Core GPU, eine Speicher­band­breite für den gemeinsamen Arbeitsspeicher von über einem halben Terabyte pro Sekunde und eine Neural Engine, die im Vergleich zum M1 Max mehr als dreimal schneller ist, sodass On-Device KI Modelle schneller laufen als je zuvor. Mit dem M4 Max liefert das MacBook Pro bis zu 3,5-mal mehr Performance als der M1 Max und erledigt rechenintensive kreative Workloads wie visuelle Effekte, 3D Animation und Film-Scoring extrem schnell.1 Er unterstützt auch bis zu 128 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher, damit Entwickler:innen leicht mit großen Sprachmodellen interagieren können, die fast 200 Milliarden Parameter umfassen. Die leistungsstarke Media Engine im M4 Max mit zwei ProRes Beschleunigern sorgt für eine fantastische Performance des MacBook Pro, selbst beim Bearbeiten von 4K120 ProRes Videos in Final Cut Pro, die mit dem neuen iPhone 16 Pro aufgenommen worden sind.

Das MacBook Pro mit M4 Max ermöglicht:1

Eine Performance beim Rendern von Szenen mit Maxon Redshift, die bis zu 7,8-mal schneller ist im Vergleich zum 16″ MacBook Pro mit Core i9 und bis zu 3,5-mal schneller im Vergleich zum 16″ MacBook Pro mit M1 Max.

Eine Build Performance beim Kompilieren von Code in Xcode, die bis zu 4,6-mal schneller ist im Vergleich zum 16″ MacBook Pro mit Core i9 und bis zu 2,2-mal schneller im Vergleich zum 16″ MacBook Pro mit M1 Max.

Eine Performance bei der Videoverarbeitung in Topaz Video AI, die bis zu 30,8-mal schneller ist im Vergleich zum 16″ MacBook Pro mit Intel Core i9 und bis zu 1,6-mal schneller im Vergleich zum 16″ MacBook Pro mit M1 Max.

Das branchenführende Liquid XDR Display wird noch besser

Das neue MacBook Pro kommt mit einer neuen Display-Option mit Nanotexturglas, die Spiegelungen und Ablenkung durch Blendeffekte deutlich reduziert. In hellen Umgebungen kann das neue MacBook Pro jetzt SDR Inhalte mit bis zu 1.000 Nits anzeigen und dabei HDR Inhalte immer noch mit bis zu 1.600 Nits Spitzenhelligkeit darstellen – alles zusammen genommen liefert es ein wegweisendes Erlebnis für Nutzer:innen, die im Freien arbeiten.

Die neue 12MP Center Stage Kamera

Das MacBook Pro hat eine neue 12MP Center Stage Kamera, die auch unter schwierigen Lichtbedingungen eine optimale Videoqualität liefert. Der Folgemodus sorgt dafür, dass Nutzer:innen immer in der Mitte des Bildes bleiben, und macht Videoanrufe noch beeindru­ckender. Die neue Kamera unterstützt auch die Schreibtisch­ansicht, die Videoanrufen eine völlig neue Dimension gibt. Mit Mikrofonen in Studioqualität sowie einem phänomenalen 6‑Lautsprecher-System mit Unterstützung für 3D Audio ermöglicht das MacBook Pro ein unglaublich immersives Audioerlebnis, wenn Nutzer:innen Musik hören oder einen Film in Dolby Atmos ansehen.

Thunderbolt 5 kommt auf den Mac

Das MacBook Pro mit M4 Pro und M4 Max hat Thunderbolt 5 Anschlüsse, die die Übertragungsgeschwindigkeit auf bis zu 120 Gbit/s mehr als verdoppeln, wodurch schnellere externe Speicher und Erweiterungen sowie die Nutzung leistungsstarker Docking Lösungen und Hubs möglich werden. Pros wie Musikproduzent:innen können jetzt zum Beispiel mit einem einzigen Kabel ihr gesamtes Studio verbinden. Alle MacBook Pro Modelle haben einen HDMI Anschluss, der eine Auflösung von bis zu 8K unterstützt, einen SDXC Kartensteckplatz, einen MagSafe 3 Anschluss zum Laden und einen Kopfhöreranschluss, außerdem Unterstützung für WLAN 6E und Bluetooth 5.3.

Eine neue Ära mit Apple Intelligence auf dem Mac

Apple Intelligence markiert den Beginn einer neuen Ära für den Mac und bringt persönliche Intelligenz auf Personal Computer. Dabei kombiniert Apple Intelligence leistungsstarke generative Modelle mit einem Schutz der Privat­sphäre, den es so in der Branche bisher nicht gegeben hat, und nutzt die volle Power der Apple Chips sowie die Neural Engine, damit Nutzer:innen auf ganz neue Art mit dem Mac arbeiten, kommunizieren und sich ausdrücken können. Es ist mit macOS Sequoia 15.1 auf Englisch (USA) verfügbar. Mit systemweiten Schreibwerkzeugen können Nutzer:innen Text verbessern, indem sie ihn umformulieren, Korrektur lesen und zusammenfassen – nahezu überall, wo sie etwas schreiben. Mit dem überarbeiteten Siri können Nutzer:innen flüssig zwischen gesprochenen und getippten Anfragen wechseln, um die Bearbeitung ihrer täglichen Aufgaben zu beschleunigen. Siri kann außerdem Tausende von Fragen zum Mac und zu anderen Apple Produkten beantworten. Neue Apple Intelligence Features werden im Dezember verfügbar sein, weitere Funktionen werden in den nächsten Monaten dazukommen. Nutzer:innen können mit Image Playground einzigartige Bilder erstellen und mit Genmoji in Sekunden individuelle Emojis generieren. Siri wird noch leistungsstärker werden und Aktionen im ganzen System ausführen sowie auf den persönlichen Kontext von Nutzer:innen zugreifen können, um eine Intelligenz zu ermöglichen, die voll und ganz auf sie abgestimmt ist. Im Dezember wird ChatGPT in Siri und Schreibwerkzeuge integriert werden, sodass Anwender:innen auf seine Expertise zugreifen können, ohne dass man zwischen unterschiedlichen Tools wechseln muss.

Das alles ermöglicht Apple Intelligence und schützt gleichzeitig die Privatsphäre der Nutzer:innen bei jedem Schritt. Die Verarbeitung von Anfragen direkt auf dem Gerät ist der Kern von Apple Intelligence. Für komplexere Aufgaben gibt Private Cloud Compute Nutzer:innen Zugang zu den größeren, serverbasierten Modellen von Apple und bietet dabei revolutionären Daten­schutz für persönliche Daten. Außerdem können sie ChatGPT kostenlos nutzen, ohne einen Account zu erstellen. Datenschutzvorkehrungen sind bereits integriert – ihre IP‑Adressen sind nicht sichtbar und OpenAI speichert keine Anfragen. Für Nutzer:innen, die ihren Account verbinden, gelten die Richtlinien zur Datennutzung von OpenAI.

Ein einzigartiges Erlebnis mit macOS Sequoia

macOS Sequoia rundet das neue MacBook Pro Erlebnis mit einer Reihe spannender Features ab. Safari – der weltweit schnellste Browser4 – kommt jetzt mit dem Highlights Feature, um alle relevanten Infos einer Webseite schnell anzuzeigen, einem intelligenteren, überarbeiteten Reader mit Inhalts­verzeichnis und Zusammen­fassung sowie einer neuen Videovorschau, um Videos ohne Ablenkung anzusehen. Mit dem Verwalten von Ablenkungen können Anwender:innen Elemente einer Webseite ausblenden, die sie beim Surfen stören. Gaming wird noch immersiver mit Features wie Personalisiertes 3D Audio, Verbesserungen beim Spielmodus und vielen spannenden Titeln wie dem kommenden Assassin’s Creed Shadows. Mit einer einfacheren Fenster­anordnung bleiben Nutzer:innen mit einem Fensterlayout organisiert, das am besten für sie passt. Die neue Passwörter App macht es einfach, auf Passwörter, Passkeys und andere Anmeldedaten zuzu­greifen, die alle an einem Ort gespeichert werden. Es gibt auch neue integrierte Hintergründe für Videoanrufe, darunter verschiedene Farbverläufe und System-Hintergrundbilder. Außerdem können Nutzer:innen eigene Fotos hochladen.

Der perfekte Moment für ein Upgrade oder einen Wechsel zum Mac

Nutzer:innen, die von einem MacBook Pro Modell mit Intel Prozessor upgraden, bekommen gigantische Verbesserungen, darunter die fantastischen Features von Apple Intelligence. Im Vergleich zu einem MacBook Pro mit Intel Prozessor, liefert das neue MacBook Pro eine fast 10-mal schnellere Performance für KI-basierte Workloads1 – und bei grafikintensiven Workloads sogar eine bis zu 20-mal schnellere Performance.5 Mit der Batterielaufzeit des neuen MacBook Pro von bis zu 24 Stunden, bekommen Upgrader:innen zudem bis zu 14 zusätzliche Stunden. Mit dem Liquid Retina XDR Display, einer neuen 12MP Center Stage Kamera, einem immersiven 6‑Lautsprecher-System, dem einzigartigen Erlebnis mit macOS Sequoia und mehr hat es für Nutzer:innen noch nie einen besseren Zeitpunkt für ein Upgrade oder den Wechsel zu MacBook Pro gegeben.

MacBook Air: Der weltweit beliebteste Laptop kommt ab sofort mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher

Das MacBook Air ist der beliebteste Laptop der Welt – und mit Apple Intelligence wird es sogar noch besser. Bei Modellen mit M2 und M3 verdoppelt sich der Arbeitsspeicher standard­mäßig auf 16 GB, der Einstiegspreis bleibt bei nur 1.199 Euro inkl. MwSt. – ein unglaublicher Preis für den meistverkauften Laptop der Welt.

Besser für die Umwelt

Das Gehäuse des neuen MacBook Pro besteht aus einer speziellen Legierung mit zu 100 Prozent recyceltem Aluminium und ist so entwickelt worden, dass es lange hält und unglaublich robust ist. Es enthält außerdem zu 100 Prozent recycelte Selten­erd­elemente in allen Magneten sowie zu 100 Prozent recyceltes Gold, Lötzinn und Kupfer für die Beschichtung mehrerer Leiterplatten. Die Verpackung des neuen 14″ MacBook Pro ist jetzt wie beim 16″ MacBook Pro komplett faserbasiert und bringt Apple seinem Ziel näher, bis 2025 auf Kunststoff in seinen Verpackungen zu verzichten.

Apple ist heute bei allen weltweiten Unternehmens­prozessen CO₂ neutral. Im Rahmen des ehrgeizigen Ziels von Apple 2030 plant Apple, bis zum Ende dieses Jahrzehnts über alle Unternehmensbereiche CO₂ neutral zu werden.

Preise und Verfügbarkeit

Kund:innen können das neue MacBook Pro ab heute, 30. Oktober auf apple.com/de/store und in der Apple Store App in 28 Ländern und Regionen vorbestellen, darunter den USA. Es wird ab Freitag, 8. November an Kund:innen ausgeliefert und in den Apple Stores und bei autorisierten Apple Händlern erhältlich sein.

Das 14″ MacBook Pro mit M4 ist ab 1.899 Euro inkl. MwSt. und 1.779 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich; das 14″ MacBook Pro mit M4 Pro ist ab 2.399 Euro inkl. MwSt. und 2.229 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich; und das 16″ MacBook Pro ist ab 2.899 Euro inkl. MwSt. und 2.669 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich. Alle Modelle sind in Space Schwarz und Silber erhältlich.

Weitere technische Spezifikationen – einschließlich der Display-Option mit Nanotexturglas und Optionen zur Konfiguration – sind unter apple.com/de/mac verfügbar.

Das MacBook Air mit M2 und M3 kommt standardmäßig mit 16 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher und ist in Mitternacht, Polarstern, Silber und Space Grau ab 1.199 Euro inkl. MwSt. und 1.079 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich.

Neues Zubehör mit USB-C – darunter das Magic Keyboard (119 Euro inkl. MwSt.), das Magic Keyboard mit Touch ID (169 Euro inkl. MwSt.), das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock (199 Euro inkl. MwSt.), das Magic Trackpad (139 Euro inkl. MwSt.), die Magic Mouse (85 Euro inkl. MwSt.) und das Thunderbolt 5 Pro Kabel (79 Euro inkl. MwSt.) – ist auf apple.com/de/store erhältlich.