EU-Kommission: Auch iPadOS muss sich öffnen und App-Store-Alternativen zulassen

Als Apple vor einem halben Jahr unter anderem Apple als sogenannten „Torwächter“ benannt und damit eine Vielzahl von Maßnahmen zur Öffnung von iOS eingeleitet hat, haben sich diese Vorgaben ausschließlich auf das iPhone bezogen. Mit Blick auf das iPad war damals zu hören, dass hier noch nicht geklärt sei, ob das Betriebssystem die für den Torwächterstatus erforderlichen Schwellwerte erreicht. Die damals angestoßene Untersuchung ist jetzt abgeschlossen und stellt fest, dass auch das iPad beziehungsweise iOS den Vorgaben des Gesetzes über digitale Märkte unterliegt.

Weitere Details zu dieser Entscheidung hat Europäische Kommission in eine Pressemitteilung gepackt. Dementsprechend hat Apple jetzt sechs Monate Zeit, um die vollständige Einhaltung der DMA-Verpflichtungen durch iPadOS sicherzustellen. Wir dürfen also davon ausgehen, dass wir mit iOS 18 nicht nur die alljährlich im Herbst üblichen Erweiterungen im Funktionsumfang von Apples Betriebssystemen sehen, sondern ähnlich wie bereits in den vergangenen Monaten beim iPhone-Betriebssystem der Fall, auch eine stattliche Zahl von Anpassungen an die EU-Gesetze.

Today we conclude the first market investigation for qualitative designation under the DMA finding that also iPadOS is an important gateway for businesses to reach consumers. Apple has now six months to comply with the DMA obligations. We continue monitoring market developments and will not hesitate to open new investigations should other services below the thresholds present characteristics to be considered important gateways for business users.

-Thierry Breton, EU-Kommissar für digitale Märkte