Apple Vision Pro: Verkaufsstart am 2. Februar, Basismodell mit 256 GB

Apple hat heute erstmals über den geplanten Verkaufsstart der neuen Datenbrille Apple Vision Pro informiert. In knapp einem Monat wird diese für Kunden in den Vereinigten Staaten erhältlich sein und soll sich ab dem 2. Februar, dem ersten Freitag des kommenden Monats, ab 3499 Dollar mit nach Hause nehmen lassen.

Vorbestellung ab 19. Januar

Die Vorbestellungen für die Apple Vision Pro beginnen dabei bereits am 19. Januar, also am übernächsten Freitag.

Apple rührt die Werbetrommel aktuell mit dem Verweis auf „über einer Million kompatible Apps für iOS und iPadOS“, die sich bereits am Tag eins auf der Apple Vision Pro ausführen lassen. Hinzu kommen zahlreiche speziell an die Datenbrille angepasste Anwendungen, die Gebrauch von der gleichwohl revolutionären wie magischen Benutzeroberfläche machen würden.

Für Spiele, Filme und das Office

In seiner Kommunikation platziert Apple die Apple Vision Pro heute gleich aus mehreren Perspektiven: zum einen unterstreicht Apple den Einsatz der Apple Vision Pro als Produktivwerkzeug. Auf der Brille würden sich Anwendungen wie Microsoft 365, Slack und Freeform ausführen lassen, zudem sei diese als tragbares 4K-Display zu werten.

Heimkino-Enthusiasten könnten die Datenbrille zum Zugriff auf Apple TV+, Disney+ und Co. nutzen und etwa auf die über 150 3D-Inhalte aus Apples Streaming-Katalog zugreifen. Spielefans sollen sich von räumlichen Spielen begeistern lassen, die „einzigartige und fesselnde Spielerlebnisse“ anbieten würden.

Basismodell mit 256 GB

In ihrer Basisausführung kommt die Apple Vision Pro mit 256 GB Speicher und kostet 3.499 US-Dollar. Anwender mit Sehschwächen können sich für 149 Dollar zusätzliche Linsen einsetzen lassen.

Die Apple Vision Pro wird mit zwei unterschiedlichen Bändern ausgeliefert: dem „Solo Knit“-Band und dem „Dual Loop“-Band. Zudem befindet sich ein Lichtsiegel, eine Hülle, ein Putztuch, ein Ladekabel, ein Netzteil und ein externer Akku mit im Lieferumfang.