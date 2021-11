Coppice für Mac: Mindmap, Notizblock und Ideen-Ablage

Am besten lernt ihr Coppice über die Demo-Version der Anwendung kennen, die alle der Pro-Version vorbehaltenen Funktionen farbig markiert und so schnell einschätzen lässt, ob sich das Upgrade auch lohnt. Dieses kostet bei Gefallen 20 US-Dollar im Jahr und versorgt euch unter anderem mit unbegrenzt vielen Leinwänden.

Coppice arbeitet mit sogenannten „Leinwänden“ auf denen Ideen und Gedanken zu eigenen Projekten erst mal gesammelt werden. Hier können Bilder, Listen, Texte und Weblinks abgelegt werden, die Coppice als einzelne Seiten behandelt und auf Wunsch auch auf mehreren Leinwänden platzieren kann. Die Seiten lassen sich untereinander verlinken und so in Beziehungen zueinander setzen – mit der Zeit könnt ihr hier eine visuell schnell zu erfassende, persönliche Mini-Wikipedia aufbauen.

Coppice für Mac tanzt auf allen Hochzeiten gleichzeitig und vereint gut Funktionen der unterschiedlichen Ansätze unter einer Oberfläche. Die native Mac-Applikation wurde erst kürzlich in Version 2021.2 veröffentlicht, dem zweiten großen Update seit ihrer Erstveröffentlichung, und kann mit leicht beschränktem Funktionsumfang kostenlos genutzt und so ganz ohne Risiko ausprobiert werden.

Insert

You are going to send email to