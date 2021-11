HideMyDock: Mac-Freeware versteckt Dock in ausgesuchten Spaces

In Sachen Mac-Dock empfehlen wir hin und wieder auch eine Funktion des kostenfreien Werkzeugkastens Onyx . Das Tool für Frickler versteht sich auf das Sperren des Mac-Docks und kann dieses so konfigurieren, dass App-Icons weder neu hinzugefügt noch aus der derzeitigen Zusammenstellung entfernt werden können.

Die jüngste Version 1.0.2 wurde erst am Sonntag veröffentlicht, ein weiteres Update, das den Autostart beim Login und einen neuen Hotkey mitbringen soll ist bereits in Arbeit.

Die kostenlos verfügbare Open-Source-Anwendung HideMyDock , die auf dem Code-Portal GitHub zum Download angeboten wird, sorgt auf Wunsch für mehr Platz auf eurem Monitor. HideMyDock sitzt nach dem Start in der Mac-Menüleiste und sorgt dafür, der Name verrät es bereits, dass das Mac-Dock nur in ausgewählten Spaces eingeblendet wird und beim Wechsel in andere automatisch aus dem Sichtfeld verschwindet.

