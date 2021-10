Zettlr 2.0: Persönliche Wissensdatenbank runderneuert

Rezepte, Projekt-Ideen, Packlisten für Urlaubsreisen, Anmerkungen zu gelesenen Büchern, Briefentwürfe und Anleitungen für bewährte Gruppenspiele, die spätestens beim nächsten Kindergeburtstag wieder gebraucht werden. Textkategorien die sich alle einzeln in spezialisierten Apps wie etwa der Rezept-Verwaltung Paprika sichern lassen oder diskriminierungsfrei in Apples offizieller Notiz-Applikation gespeichert werden können.

Wer jedoch etwas strukturierter (und einheitlicher) an die Verwaltung entsprechender Texttypen herangehen will, der schau sich Zettelkasten-Anwendungen für den Mac an. Mit Zettlr ist eine der bekannteren jetzt in Version 2.0 erschienen und bietet sich als Open-Source-Anwendung weiterhin zur gänzlich kostenfreien und lokalen Nutzung an.

Links, Schlagwörter, Formatierungen

Mit der Mac-Anwendung Zettlr lassen sich lokal gesicherte Textdateien unter einer einheitlichen Oberfläche verwalten, die die Texte untereinander verlinken kann, in der Lage ist diese mit Schlagwörtern zu versehen und sich auf eine Handvoll brauchbarer Formatierungshilfen versteht.

So lassen sich die eigenen Texte mit Zettlr etwa um Bilder ergänzen, fett und kursiv schreiben und mit Überschriften, Zwischenüberschriften und Absätzen gliedern. Dafür setzt Zettlr auf die einfache Auszeichnungssprache Marktdown.

Open-Source, kostenfrei, lokal

In Zettlr können mehrere Verzeichnisse von Dateien verwaltet werden, die sich ihrerseits natürlich auch per iCloud Drive oder Dropbox mit anderen Geräten synchronisieren lassen.

Die App besitzt eine deutsche Benutzeroberfläche, einen integrierten Pomodoro-Timer, kann Inhaltsverzeichnisse darstellen, mit den aktiven Dokumenten verknüpfte Dateien anzeigen und lässt sich über detaillierte Voreinstellungen fein konfigurieren.

Die Macher hinter dem freien Zettelkasten gehen in diesem Blogeintrag detailliert auf alle Neuerungen der jetzt erhältlichen Version 2.0 ein.