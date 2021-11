IKEA SYMFONISK: Unisk druckt Bilder auf die Sonos-Wandlautsprecher

Unisk bietet schon länger neue Frontblenden für die Regallautsprecher der SYMFONISK-Familie an, die zu Preisen um die 30 Euro über den Tresen gereicht werden. Während hier auch alternative Materialien wie Eichen-Furnier gewählt werden können, beschränkt sich das Angebot an Stoffen für den Sonos-Wandlautsprecher auf nur eine Option, die dann jedoch mit einem beliebigen Motiv bedruckt werden kann.

Grundsätzlich am Sonos-Wandlautsprecher interessierten Kunden macht nun der niederländische Anbieter Unisk ein Angebot . Dieser druckt für 70 Euro beliebige Motive auf „Akustikstoff“ und kann IKEAs Wandlautsprecher so ganz nach Wunsch personalisieren.

Die Sonos-Wandlautsprecher , die IKEA im Sommer als Sonos-Lautsprecher mit künstlerischem Anspruch in die Familie der SYMFONISK-Speaker aufgenommen hat, sind in unserem Test der 179 Euro teuren Lautsprecher durchgefallen .

