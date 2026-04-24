Audio-Apps aktualisiert: FineTune, SonosController und nullPlayer

Im Open-Source-Bereich für Audio-Anwendungen tut sich derzeit einiges. Rund um die Musikwiedergabe weht seit einigen Wochen ein frischer Wind, der nicht zuletzt auch mit den immer populärer werdenden Vibecoding-Werkzeugen zusammenhängen dürfte.

nullPlayer: Winamp für Plex, Jellyfin und Navidrome

Für Nutzer bedeutet das unter anderem: Updates mit neuen Funktionen erscheinen in immer kürzeren Abständen. Drei Kandidaten, deren Entwicklung wir bei ifun.de mit Interesse verfolgen, wurden erst kürzlich wieder aktualisiert. Wir sorgen an dieser schnelle für einen kurzen Überblick auf die neuen Funktionen.

FineTune kontrolliert App-Lautstärken

Die Menüleisten-App FineTune versteht sich als Alternative zu bekannten Audio-Tools wie Soundsource. Sie erlaubt es, Lautstärken einzelner Anwendungen getrennt zu steuern und Audio gezielt auf verschiedene Ausgabegeräte zu verteilen.

Mit Version 1.6 erweitert die Anwendung ihren Funktionsumfang vor allem im Bereich der Systemintegration. Neu ist die Unterstützung der Medien-Tasten auf der Tastatur.

FineTune steuert die Lautstärke auf App-Basis

Diese greifen nun direkt in die Lautstärkesteuerung von FineTune ein und funktionieren damit auch bei Geräten, bei denen macOS selbst keine Regelung anbietet.

Hinzu kommt ein überarbeiteter Geräte-Inspektor. Dieser zeigt technische Details wie Abtastrate oder Verbindungsart an und erlaubt gezielte Anpassungen. Auch die Lautstärkeregelung wurde verbessert. FineTune erkennt nun automatisch, ob Hardware- oder Softwaresteuerung sinnvoll ist, und passt sein Verhalten entsprechend an.

SonosController steuert Sonos-Lautsprecher

Der alternative SonosController wird ebenfalls kontinuierlich weiterentwickelt. Die aktuelle Version ergänzt vor allem Funktionen rund um die Auswertung und Steuerung der Wiedergabe.

Neu in Ausgabe 3.6 hinzugekommen ist die Unterstützung für Last.fm. Nutzer können ihre gehörten Titel automatisch protokollieren lassen. Die Einrichtung erfolgt über eigene Zugangsdaten, die lokal gespeichert werden. Die Anwendung überträgt die Wiedergabe in Blöcken und berücksichtigt dabei verschiedene Filter, etwa für Räume oder genutzte Musikdienste.

Der SonosController bietet eine Alternative zur offiziellen Sonos-App

Die Lautstärke lässt sich nun direkt über das Mausrad verändern, während ein Mittelklick die Stummschaltung aktiviert. Auch die Performance wurde verbessert. Besonders bei älteren Sonos-Systemen wurden unnötige Netzwerkabfragen reduziert und Abläufe beim Hinzufügen von Titeln beschleunigt. Zudem kann die App auf Sonos S1- und S2-Systeme zugreifen und diese Steuern.

nullPlayer: Winamp für Plex, Jellyfin und Navidrome

Der nullPlayer ist eine quelloffene Mac-App für Winamp-Fans, die nach einer re:AMP-Alternative suchen. Ein klassischer MP3-Player, dessen Oberfläche nicht nur an Winamp erinnert, auch dieUnterstützung für bekannte Skin-Formate ist inklusive. Gleichzeitig geht der Funktionsumfang deutlich darüber hinaus.

Die App kombiniert lokale Wiedergabe mit der Anbindung externer Medienbibliotheken. Unterstützt werden unter anderem Server wie Plex, Jellyfin, Emby oder Navidrome. Inhalte lassen sich direkt durchsuchen, abspielen und auch auf andere Geräte übertragen. Dazu zählen Sonos-Lautsprecher, Chromecast oder DLNA-Ziele.

nullPlayer: Winamp für Plex, Jellyfin und Navidrome

Neben klassischen Audioformaten verarbeitet nullPlayer auch Video-Dateien und bietet Funktionen wie nahtlose Wiedergabe, Crossfade oder Internet-Radio.