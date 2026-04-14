Sonos Controller 3.0: Musikdienste erweitert, Wiedergabe verbessert

Die alternative Mac-Applikation SonosController wird weiterentwickelt und erhält mit Version 3 umfangreiche Neuerungen. Bereits im März hatte sich gezeigt, dass die Anwendung eine Lücke füllen kann, die Sonos selbst bislang offen lässt.

Während der offizielle Desktop-Controller weiterhin auf älterer Intel-Basis läuft und perspektivisch an Bedeutung verlieren dürfte, setzt die Community-Lösung auf die native Unterstützung aktueller Macs.

Mit dem aktuellen Update rückt vor allem die Integration von Musikdiensten stärker in den Fokus. Gleichzeitig wurde an der Stabilität der Wiedergabe gearbeitet und die Darstellung von Inhalten überarbeitet.

Erweiterte Musikdienste und neue Statistikfunktionen

Mit Version 3 bindet die Anwendung eine größere Auswahl an Streaming-Angeboten ein. Neben bekannten Diensten wie Apple Music und Spotify werden auch Plattformen wie TuneIn oder Sonos Radio unterstützt. Weitere Angebote lassen sich über die Sonos-Schnittstelle einbinden.

Neu ist zudem ein Bereich für Hörstatistiken. Die Anwendung erfasst abgespielte Inhalte und bereitet diese in Form von Übersichten auf. Nutzer können nachvollziehen, welche Titel, Künstler oder Radiosender besonders häufig gehört wurden. Die technische Grundlage bildet eine lokale Datenbank, die auch größere Datenmengen verarbeiten kann.

Auch die Verwaltung von Albumcovern wurde erweitert. Fehlende oder falsche Grafiken lassen sich manuell anpassen. Zusätzlich versucht die Anwendung, passende Bilder automatisch aus verschiedenen Quellen zu beziehen.

Stabilere Wiedergabe und präzisere Anzeige

Ein Schwerpunkt des Updates liegt auf der Zuverlässigkeit während der Wiedergabe. Streaming-Inhalte werden nun direkter gestartet, ohne dass veraltete Informationen aus der Warteschlange übernommen werden. Auch die Erkennung laufender Titel wurde verbessert, sodass Anzeigen und Statusmeldungen schneller aktualisiert werden.

Die Darstellung von Albumcovern wurde ebenfalls überarbeitet. Falsche Zuordnungen sollen seltener auftreten, da die Anwendung Treffer strenger bewertet und häufige Begriffe herausfiltert. Zudem bleibt die angezeigte Grafik während eines Titels stabil und wechselt nicht mehr zwischen verschiedenen Bildern.

Die Anwendung bleibt weiterhin kostenlos und läuft nativ auf Macs mit Apple-Prozessoren sowie auf Intel-Geräten. Voraussetzung ist macOS Sonoma oder neuer. Damit positioniert sich SonosController weiterhin als Alternative für Nutzer, die ihre Lautsprecher lokal und ohne Weboberfläche steuern möchten. Der Download wartet hier auf euch.

