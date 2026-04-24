Ulanzi D100H ausprobiert: Kompakter Drehregler mit 8 Tasten

Mit dem D100H bietet Ulanzi seit kurzem einen kompakten Eingabe-Controller an, der sich vor allem an Anwender richtet, die zusätzliche Bedienelemente für wiederkehrende Aufgaben nutzen möchten. Das im März präsentierte Gerät besteht im Kern aus einem zentralen Drehregler, der sich nach links und rechts drehen und zusätzlich drücken lässt.

Ergänzt wird dieser durch drei Tasten auf der Oberseite sowie jeweils zwei Tasten an den Seiten.

Wertige Hardware, haptisches Feedback

Im Alltagseinsatz hinterlässt die Hardware einen sehr guten Eindruck. Das Gehäuse ist sauber verarbeitet, der Controller wirkt wertig und ist angenehm schwer. Besonders auffällig ist das haptische Feedback des Drehreglers, das standardmäßig aktivist, sich aber auch ausschalten lässt. Dieser arbeitet im gekoppelten Zustand nicht frei drehend, sondern vermittelt über feine, präzise Rastpunkte ein klares Feedback. Unterstützt wird dies durch eine dezente Vibration, die jede Bewegung nachvollziehbar macht. Dreht man schneller, passt sich auch das Feedback entsprechend an.

Die Tasten sind (sehr) leichtgängig und gut erreichbar. Sie lassen sich ohne großen Kraftaufwand betätigen und sind sinnvoll positioniert, sodass sie sowohl mit Daumen als auch mit Zeige- und Mittelfinger schnell erreichbar sind. Durch die kompakte Bauform bleibt der Controller unauffällig auf dem Schreibtisch und stört nicht im Arbeitsablauf.

Die Verbindung zum Mac erfolgt per Bluetooth, geladen wird über USB-C. Nach dem ersten Koppeln wird das Gerät vom System als klassische Tastatur erkannt ist angenehm schwer und lässt sich dank eines Umschalters auf der Geräteunterseite mit bis zu drei verschiedenen Systemen koppeln, zwischen denen dann schnell hin und her gewechselt werden kann.

Software als Schwachpunkt

Ohne zusätzliche Software stehen zunächst vordefinierte Funktionen bereit. Dazu zählen klassische Tastaturbefehle wie Kopieren und Einfügen auf den Seitentasten. Die oberen Tasten steuern die Medienwiedergabe, während der Drehregler die Systemlautstärke regelt und auch eine Stummschaltung ermöglicht. Für einfache Einsätze funktioniert das zuverlässig und ohne spürbare Verzögerung.

Wie schon beim zuvor betrachteten Ulanzi D200X Creative Deck zeigt sich jedoch auch hier ein bekanntes Bild. Die Hardware überzeugt, die Software des Anbieters, das Ulanzi Studio, bleibt jedoch hinter den Möglichkeiten zurück. Die von Ulanzi bereitgestellte Applikation erlaubt zwar das Belegen der Tasten, wirkt jedoch vergleichsweise rudimentär und muss dauerhaft im Hintergrund laufen. Zudem ist das Angebot an unterstützten Funktionen und Erweiterungen überschaubar.

Eigene Swift-App zur Konfiguration

Um einen Bogen um die Hersteller-App machen zu können, haben wir den Controller mit einer eigenen, schlanken macOS-Anwendung kombiniert. Die in Swift entwickelte Menüleisten-App übernimmt die Konfiguration des D100H mit Tastaturkurzbefehlen und ersetzt die Originalsoftware.

Mit unserer App lassen sich sämtliche Tasten frei belegen. Gleichzeitig werden die werkseitigen Standardbefehle ignoriert. Die Anwendung ist nur wenige Megabyte groß, läuft ohne Dock-Symbol unauffällig im Hintergrund und reagiert ohne Verzögerung auf Eingaben.

Im praktischen Einsatz zeigt sich, wie viel Potenzial in der Hardware steckt. Der Controller reagiert unmittelbar, Eingaben werden ohne spürbare Latenz umgesetzt. So lässt sich das Gerät gezielt für konkrete Aufgaben konfigurieren.

Für unter 40 Euro zu haben

Der Ulanzi D100H überzeugt vor allem durch seine hochwertige Verarbeitung, das präzise Bediengefühl und die kompakte Bauform. Als einfache Ergänzung für Mediensteuerung oder grundlegende Shortcuts funktioniert er zuverlässig. Sein volles Potenzial entfaltet der Controller jedoch erst mit laufender Begleitanwendung. Und genau hier muss das Ulanzi Studio noch etwas Feinschliff nachliefern.

Zwar bietet die App viele Funktionen und Plugins an, kann in Abhängigkeit von der gerade aktiven Anwendung unterschiedliche Steuerungsfunktionen übernehmen und kommt mit einer deutschen Oberfläche, hat jedoch hier und da mit kleinen Rucklern zu kämpfen und stört (uns) mit dem immer sichtbaren Dock-Symbol.

Preislich liegt das Gerät aktuell bei rund 40 Euro und ordnet sich damit im unteren Bereich vergleichbarer Spezial-Controller ein.