Navidrome: Musikserver für die eigene Sammlung

Im Anschluss an unsere gestrige Erwähnung von Offline-Musikammlungen und Problemen mit iTunes Match wurden wir auf das Open-Source-Projekt Navidrome hingewiesen. Dahinter steckt die Idee, auf die Nutzung von kostenpflichtigen Musikdiensten zu verzichten und das dafür ausgegebene Geld lieber in eine private Musiksammlung zu stecken, die sich ohne Einschränkungen verwenden lässt. Bei Interesse werft ihr am besten gleich mal einen Blick auf deren Online-Demo.

Die persönliche Musiksammlung lässt sich mithilfe von Navidrome über einen Webbrowser, mobile Geräte und zusätzliche Apps nutzen. Der Zugriff auf lokal gespeicherte Musikdateien erfolgt dabei ähnlich komfortabel wie man es von Streaming-Diensten wie Spotify oder Apple Music kennt. Dabei kann man den Dienst ausschließlich lokal betreiben oder für den Zugriff von außerhalb öffnen.

Installation lokal oder auf Server

Navidrome kann mit einer breiten Unterstützung von Server-Plattformen punkten. Dabei werden Desktop-Betriebssysteme wie macOS, Windows und Linux ebenso unterstützt wie Docker-Installationen. Mit PikaPods wird zudem eine Managed-Hosting-Option aufgeführt.

Navidrome ist darauf ausgelegt, auch umfangreiche Musiksammlungen zu verwalten. Mithilfe der Anwendung können auch verlustfreie Audioformate wiedergegeben werden. Die Kategorisierung der Dateien erfolgt auf Basis der vorhandenen Metadaten. Auf diese Weise lassen sich auch umfangreiche Sammlungen strukturiert darstellen. Die Software überwacht die zugrundeliegende Musikbibliothek und erkennt neu hinzugefügte Dateien. Diese werden automatisch in die Sammlung aufgenommen und mit den vorhandenen Informationen verknüpft.

Mehrbenutzerbetrieb möglich

Navidrome lässt sich auch mit mehreren Personen verwenden. Diese können voneinander unabhängig auf dieselbe Musiksammlung zugreifen und jeweils eigene Wiedergabelisten, Favoriten und Abspielstatistiken führen.

Die Anwendung ist kostenlos und wird von einer aktiven Entwicklergemeinde gepflegt. Als hilfreiche Anlaufstelle für Neueinsteiger und Interessierte ist die Navidrome-Community auf Reddit zu empfehlen.