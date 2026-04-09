Die Mac-Anwendung FineTune haben wir bei ihrem Start im März vorgestellt. Seitdem wird sie regelmäßig um neue Funktionen erweitert. Ganz neu steht die Menüleisten-App jetzt in Version 1.5.0 zum Download bereit.

FineTune versteht sich als kostenlose Open-Source-Alternative zu Apps wie SoundSource und ermöglicht es, die Lautstärke einzelner Programme separat zu steuern sowie leise Anwendungen deutlich zu verstärken. Außerdem lässt sich Audio damit gezielt auf verschiedene Ausgabegeräte verteilen und mithilfe von Equalizer- und Kopfhörereinstellungen klanglich optimieren.

Neue Funktionen für automatische Klangkorrektur

Mit dem aktuellen Update erweitert der Entwickler den Funktionsumfang seiner App um neue Optionen zur Anpassung von Lautstärke und Klangwiedergabe.

Eine neue Korrekturfunktion berücksichtigt, dass das menschliche Gehör bei niedriger Lautstärke tiefe und hohe Frequenzen schlechter wahrnimmt. FineTune passt deshalb die Klangbalance abhängig von der aktuellen Lautstärke an und gleicht mögliche Unterschiede automatisch aus. Die Anpassung orientiert sich an den anerkannten Fletcher-Munson-Hörkurven und wird laut dem Entwickler der App dynamisch auf Basis der Geräteeinstellungen sowie der Lautstärke einzelner Anwendungen vorgenommen.

Ausgleich bei unterschiedlichen Lautstärken

Ergänzend dazu führt das Update eine automatische Lautstärkeanpassung in Echtzeit ein. Dabei wird das Audiosignal kontinuierlich gemessen und bei Bedarf moderat angehoben oder abgesenkt. Ziel ist es, größere Lautstärkesprünge zu vermeiden und eine gleichmäßigere Wiedergabe zu ermöglichen. Beide neu hinzugekommenen Lautstärkeoptionen lassen sich über einen gemeinsamen Schalter in den Einstellungen aktivieren und sind standardmäßig deaktiviert.

Mehr Kontrolle über System- und Geräte-Lautstärke

Neu ist außerdem die Möglichkeit zur direkten Steuerung der Systemlautstärke für Hinweise und Benachrichtigungen. Nutzer können dies nun unmittelbar über die Einstellungen von FineTune anpassen.

Eine weitere Ergänzung betrifft die Lautstärkeregelung für externe Audiogeräte, die keine eigene Hardwaresteuerung unterstützen, etwa bestimmte USB-Audioadapter. Für solche Geräte stellt FineTune eine softwarebasierte Lautstärkeregelung bereit. Diese Funktion muss bewusst aktiviert werden und ist zunächst ausgeschaltet, um Konflikte mit vorhandenen Hardware-Reglern zu vermeiden.

Ergänzend hat das Update auf FineTune 1.5 auch diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen im Paket.