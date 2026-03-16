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Medienbibliothek organisiert lokale Musiksammlung

Wie Winamp für macOS: Re:AMP integriert eigene Medienbibliothek
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Der klassische Musikplayer re:AMP für macOS hat nach Jahren des Stillstands ein plötzliches Funktionsupdate erhalten. Die nun verfügbare Version 1.7.0 erweitert die Anwendung um mehrere Funktionen und bringt erstmals eine integrierte Medienbibliothek mit.

Winamp Reamp Mac

Damit entwickelt sich der Player weiter, der sich bewusst an der Gestaltung und Bedienlogik von MP3-Klassikern wie Winamp orientiert.

Wir hatten bereits im vergangenen Jahr über re:AMP berichtet. Damals fiel uns unter anderem auf, dass die zuletzt veröffentlichte Version aus dem Jahr 2020 stammte. Mit dem neuen Update wird die Anwendung nun wieder aktiv weiterentwickelt.

Medienbibliothek organisiert lokale Musiksammlung

Die wichtigste Neuerung ist eine zentrale Medienbibliothek. Sie durchsucht lokale Ordner nach Musikdateien und übernimmt diese automatisch in eine strukturierte Sammlung. Titel lassen sich anschließend nach Künstler, Album, Genre oder Erscheinungsjahr sortieren und durchsuchen. Auch Playlists können direkt aus dieser Bibliothek erstellt oder angepasst werden.

Libray Reamp

Wenn sich der Inhalt der überwachten Ordner verändert, aktualisiert sich die Sammlung automatisch. Neue Titel erscheinen daher ohne manuelle Schritte in der Übersicht. Ergänzend unterstützt re:AMP nun auch Wiedergabelisten mit der Dateiendung M3U8.

Der Player bleibt dabei seinem ursprünglichen Konzept treu. Die Anwendung konzentriert sich weiterhin auf die lokale Musikwiedergabe und verzichtet auf soziale Funktionen oder integrierte Streamingdienste. Nutzer arbeiten mit Dateien, die direkt auf dem Mac gespeichert sind.

Reamp Settings

Klassische Bedienung mit anpassbarer Oberfläche

Auch die Unterstützung für sogenannte Skins bleibt erhalten. Damit lässt sich das Erscheinungsbild des Players anpassen. Neben modernen Designs können weiterhin Oberflächen genutzt werden, die ursprünglich für den Winamp-Player entwickelt wurden.

Reamp Classic Skin

Weitere Änderungen betreffen vor allem die Leistung und Stabilität der Anwendung. Laut Entwickler wurden zahlreiche Fehler korrigiert und interne Abläufe beschleunigt. Die aktuelle Version wird weiterhin als Beta bezeichnet und richtet sich auch an Nutzer, die Rückmeldungen zur weiteren Entwicklung geben möchten.
16. März 2026 um 15:31 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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