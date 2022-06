Alfred 5: „Early Access“-Ausgabe steht zum Download bereit

Bei vielen Anwendern wegen seiner Erweiterbarkeit sehr beliebt ist zudem die Mac-Applikation Alfred des in Cambridge ansässigen Entwicklers Andrew Pepperrell. Seit Mai 2019 in Version 4 verfügbar, soll der seit 2010 existierende Tastatur-Launcher noch in diesem Monat auf Version 5 gebracht werden. Zumindest die erste Preview-Version wird noch im Juni verfügbar sein.

Update vom 28. Juni: Wie angekündigt steht die Vorschau-Version von Alfred 5 jetzt zum Download bereit . Die sogenannte „Early Access“-Ausgabe setzt eine Alfred-5-Lizenz zum Einsatz voraus und richtet sich an Anwender, die die neuen Alfred-Funktionen gerne so früh wie möglich ausprobieren möchten.

