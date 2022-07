Mac-Freeware MIST: Das macOS Installer Super Tool

So ist MIST nicht nur in der Lage die geladenen System-Dateien als Application Bundles (.app) zu sichern, sondern kann diese auch als Disk Image (.dmg) und als bootbares Disk Image (.iso) für Virtualisierungs-Umgebungen ausgeben oder ein macOS Installer Package (.pkg) generieren.

Der Open-Source-Download MIST macht dem deutschen Freeware-Projekt ANYmacOS Konkurrenz und bietet einen vergleichbaren Funktionsumfang an. Auch MIST ist in der Lage die von Apple vorgehaltenen macOS-Installationsdateien anzuzeigen und diese bei Bedarf aus dem Netz zu laden.

Insert

You are going to send email to