Freeware für die Menüleisten: Vorssaint bündelt zahlreiche Mac-Tools

Wer seinen Mac mit zusätzlichen Werkzeugen erweitert, installiert oft eine ganze Reihe kleiner Hilfsprogramme. Mal geht es um einen Lautstärkemixer, mal um die Zwischenablage oder die Netzwerküberwachung.

Mit Vorssaint verfolgt ein neues Open-Source-Projekt einen anderen Ansatz. Die Anwendung bündelt zahlreiche dieser Funktionen in einer einzigen Menüleisten App und verzichtet dabei auf Benutzerkonten, Abonnements oder Telemetrie.

Das Grundprinzip erinnert an Anwendungen wie OnlySwitch, über dessen Entwicklung wir bereits berichtet haben. Vorssaint geht allerdings deutlich weiter und vereint zahlreiche zusätzliche Werkzeuge in einer einzigen Anwendung.

Nach Angaben der Entwickler arbeitet Vorssaint grundsätzlich lokal auf dem Mac. Eine Internetverbindung wird lediglich für Updateprüfungen, Geschwindigkeitstests oder ausdrücklich gestartete Homebrew Vorgänge genutzt. Die App steht kostenlos zur Verfügung und der Quellcode ist offen einsehbar.

Lautstärke, Systemüberwachung und Fensterverwaltung

Zu den auffälligsten Funktionen gehört ein Lautstärkemixer, der die Lautstärke einzelner Anwendungen unabhängig voneinander regeln kann. So lässt sich etwa ein Browser mit einem lauten Video leiser stellen, ohne gleichzeitig Musik oder Videokonferenzen zu beeinflussen. Zusätzliche Audiotreiber sollen dafür nicht erforderlich sein.

Darüber hinaus zeigt Vorssaint Informationen zur Auslastung von Prozessor, Grafikchip, Arbeitsspeicher, Temperaturen, Netzwerkaktivität und Akku in einem kompakten Bedienfeld an. Optional lassen sich Warnmeldungen aktivieren, wenn etwa die Prozessorauslastung dauerhaft hoch ist oder der freie Speicherplatz knapp wird.

Ebenfalls integriert sind Werkzeuge für die Fensterverwaltung. Dazu zählen ein alternativer Fensterumschalter mit Vorschaubildern, verschiedene Layouts zum schnellen Anordnen von Fenstern sowie eine Zwischenablagenverwaltung mit Suchfunktion und anheftbaren Einträgen.

Hinzu kommen eine temporäre Ablage für Dateien und Texte, eine Funktion zum Verschieben von Dateien per Tastenkombination sowie ein Werkzeug, das Anwendungen automatisch beendet, sobald deren letztes Fenster geschlossen wurde.

Ergänzt wird der Funktionsumfang durch einen App-Deinstaller, der verbliebene Einstellungs und Cache-Dateien aufspüren kann, einen URL-Bereiniger zum Entfernen von Tracking-Parametern, einen Reinigungsmodus zum Sperren der Tastatur sowie Werkzeuge, die den Mac auf Wunsch am Einschlafen hindern.

Der Vorssaint-Download wartet hier auf euch.