VoiceInk, Choragus und Vorssaint für macOS: Alle gut, alle aktualisiert

Mit VoiceInk, Choragus und Vorssaint haben drei bereits von uns vorgestellte Mac-Anwendungen neue Versionen erhalten. Die Updates erweitern die lokale Spracherkennung, beheben Probleme bei der Sonos-Steuerung und ergänzen die Werkzeugsammlung Vorssaint um mehrere Funktionen.

VoiceInk – Open-Source-Spracheingabe

VoiceInk 2.0 führt Arbeitsmodi für unterschiedliche Programme, Webseiten und Aufgaben ein. Nutzer können damit etwa eigene Vorgaben für E-Mails, Notizen oder Fachtexte hinterlegen. Der neue VoiceInk Assistant ermöglicht Rückfragen und kann Antworten unter Berücksichtigung des diktierten Inhalts erstellen.

Die Auswahl an KI-Anbietern, eigenen Modellen und Transkriptionsoptionen wurde erweitert. Auch Echtzeittranskription und Aufnahme sollen zuverlässiger arbeiten. Hinzu kommen ein vereinfachter Einrichtungsprozess, Nutzungsstatistiken sowie eine überarbeitete Oberfläche.

Die bereits vom Mac bekannte Diktierlösung steht nun vollständig auf Deutsch zur Verfügung. Die Vollversion kostet einmalig $25. Eine kostenlose Mobilversion gibt es für iPhone und iPad.

Choragus korrigiert Sonos-Probleme

Der kostenlose Sonos-Controller Choragus konzentriert sich mit seiner neuesten Version auf Fehlerkorrekturen. Bei YouTube-Music werden Titel und Interpreten nicht mehr um ein Lied verzögert angezeigt. Ein falscher Anmeldehinweis bei funktionierenden Favoriten entfällt ebenfalls.

Den Verlauf der Warteschlange speichert Choragus künftig intern. Zuvor angelegte „cghist“-Wiedergabelisten werden automatisch entfernt.

In Haushalten mit S1- und S2-Geräten zeigt die App an, welchem System einzelne Musikordner zugeordnet sind. Fehlt eine Quelle, nennt sie die für die Einrichtung benötigte Sonos-App. Korrigiert wurden außerdem abweichende Kennungen von Musikdiensten und vermischte Such- und Browse-Ansichten.

Vorssaint baut die Werkzeugsammlung aus

Die kürzlich ausführlich vorgestellte Menüleisten-App Vorssaint hat seit unserer Berücksichtigung mehrere Updates erhalten. Version 3.1.13 ergänzt Bildschirmfotos für Bereiche, Fenster und komplette Displays. Eine Vorschau erlaubt das Kopieren, Speichern, Löschen und Bearbeiten der Aufnahmen.

Neu sind außerdem Helligkeits- und Ein-Aus-Schalter für interne und externe Bildschirme sowie eine Ansicht mit Schnellschaltern für Dunkelmodus, Papierkorb, Datenträger und Schreibtischsymbole. Regeln halten den Mac abhängig von Stromversorgung oder angeschlossenem Display wach. Prozessor, Grafik, Speicher und Laufwerk lassen sich als kompakte Balken in der Menüleiste darstellen.

Vorangegangene Versionen brachten Textbausteine, eine Sicherung der Einstellungen, eine erweiterte Speicherbereinigung und eine zentrale Funktionsverwaltung. Nicht benötigte Bestandteile lassen sich dort abschalten und werden anschließend nicht mehr geladen. Vorssaint ist kostenlos, quelloffen und setzt macOS 14 voraus.