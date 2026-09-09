Roborock Saros 20 Neo: IFA-Neuheit jetzt erhältlich

Der zur IFA vorgestellte Roborock Saros 20 Neo ist jetzt im Handel angekommen. Bei Amazon wird der neue Saug- und Wischroboter aktuell für 899 Euro angeboten. Die reguläre Preisangabe liegt bei 999 Euro, zum Verkaufsstart gibt es damit zehn Prozent Nachlass. Angeboten wird das Modell in Weiß und Schwarz.

Ausfahrbarer Wischmopp, einfahrbarer Navigationsturm

Roborock positioniert den Saros 20 Neo vor allem als Modell für Wohnungen, in denen klassische Saugroboter schnell an ihre Grenzen stoßen. Schon bei der Vorstellung zur IFA gehörten deshalb das niedrige Gehäuse und das anhebbare Fahrwerk zu den vom Anbieter hervorgehobenen Neuerungen.

Der Saros 20 Neo: Flaches Gehäuse und anhebbares Fahrwerk

Mit einer Höhe von 7,95 Zentimetern soll der Saros 20 Neo auch unter vergleichsweise niedrige Betten und Sofas gelangen. Gleichzeitig kann das AdaptiLift Chassis 3.0 den Roboter anheben. Zweistufige Hindernisse dürfen insgesamt bis zu 8,8 Zentimeter hoch sein, wobei Roborock dies mit zwei aufeinanderfolgenden Höhen von 4,5 und 4,3 Zentimetern beschreibt. Teppiche mit bis zu drei Zentimetern Höhe sollen sich durch das automatische Ablegen der Mopps ebenfalls bewältigen lassen.

Mit einer Höhe von unter 8 cm gehört der Saros 20 Neo zu den flachen Saugern

Für die Navigation kombiniert Roborock ein einziehbares Lasersystem mit strukturiertem Licht, einer RGB-Kamera und seitlicher Hinderniserkennung. Damit sollen mehr als 300 unterschiedliche Hindernisse erkannt werden. Die Saugleistung gibt der Hersteller mit 36.000 Pascal an. Zwei getrennte Walzen der Hauptbürste sollen lange Haare zur Mitte transportieren und damit Verwicklungen reduzieren.

Station übernimmt Reinigung und Entleerung

Auch beim Wischen setzt Roborock auf einen hohen Automatisierungsgrad. Der Mopp rotiert mit 200 Umdrehungen pro Minute und wird mit bis zu 14 Newton auf den Boden gedrückt. Die Basisstation reinigt die Mopps anschließend mit bis zu 100 Grad heißem Wasser. Hinzu kommen eine automatische Warmwasserbefüllung, Reinigungsmitteldosierung und eine Trocknung mit 55 Grad warmer Luft. Der Staubbehälter kann laut Hersteller für bis zu 65 Tage automatisch entleert werden.

Die Saugleistung von 36.000 Pa kann sich sehen lassen

Die App bietet außerdem SmartPlan 3.0, Zeitpläne und eine automatische Nachreinigung ausgelassener Bereiche. Mit einer Akkuladung nennt Roborock eine maximale Reinigungsfläche von knapp 350 Quadratmetern. Damit übernimmt der Saros 20 Neo viele Funktionen der aktuellen Spitzenklasse, bleibt zum Start mit 899 Euro aber noch unter der Premium-Preisgrenze von 1.000 Euro.