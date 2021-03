UTC Time: Die koordinierte Weltzeit in der Mac-Menüleiste

Der Entwickler Sindre Sorhus hat in der Vergangenheit mehrere Applikationen geschrieben, die wir tagtäglich auf unseren Maschinen einsetzen. Dazu gehören die Shareful-Erweiterung für das Teilen-Menü des Macs, die dieses um zusätzliche Aktionen erweitert und die Wallpaper-Applikation Plash, die es zulässt beliebige Webseiten als Desktop-Hintergrundbild zu verwenden. Wir greifen hier das Bild einer hochaufgelösten Webcam ab und schauen so auch wenn wir zum Mac blicken, immer halb aus dem geöffneten Fenster.

Mit UTC Time hat Sorhus jetzt seine neueste Anwendung in den Mac App Store eingestellt, die eine kleine Nische von Anwendern bedienen dürfte. Die Menüleisten-Anzeige blendet auf Wunsch die so genannte Koordinierte Weltzeit in der Mac-Menüleiste ein. Die 1972 eingeführte Standardzeit ist für Europäer einfach zu erfassen. Grundsätzlich zählt man zur UTC eine Stunde hinzu, um zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) zu kommen. Um zur Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) zu kommen werden zwei Stunde hinzu gezählt.

Entsprechend richtet sich die Anzeige eher an Reisende, die häufiger in unterschiedlichen Zeitzonen unterwegs sind und eine allgemein gültige Standardzeit benötigen um sich etwa mit dem Büro auf regelmäßige Telefonate oder Video-Konferenzen zu verständigen.

So unaufgeregt wie das Thema ist auch die Mini-App von Sorhus. UTC Time kann die koordinierte Weltzeit mit UTC-Kürzel und ohne anzeigen, startet auf Wunsch bei jedem Neustart des Macs und setzt die UTC-Zeit im Kontextmenü zudem ins Verhältnis zur lokale geltenden Zeit. Nutzer können sich per Mausklick den gerade gültigen Zeitstempel (mit und ohne Datum) kopieren, Entwickler und Entwicklerinnen können über das Kontextmenü auch die Unixtime in Sekunden und Millisekunden kopieren.

Dato und Itsycal

Sorhus nutzt die kostenlose UTC Time-App um Reklame für seine Dato-Applikation zu machen, die ein toller Menüleisten-Kalender wäre, würde die Itsycal-Applikation diesen Bereich nicht schon hervorragend abdecken.