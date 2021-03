Morpho: Für Umrechnungen aller Art auf Mac, iPhone und Watch

Die noch junge Universal-Applikation Morpho macht einen guten Eindruck. Optimiert für den Einsatz auf Mac, iPhone, iPad und Apple Watch bietet sich der „Morpho Converter“, wie der 4 MB kleine Download ausgeschrieben heißt, als flinker Helfer für Umrechnungen aller Art an und setzt dabei auf ein einfachen Eingabe-Ablauf. Nach dem Start der App fangt ihr mit dem Zahlenwert an, der in eine andere Einheit umgerechnet werden soll. Sagen wir 44,8.

Morpho in der kleinen Ein-Spalten-Ansicht

Morpho startet mit der Zahleneingabe

Jetzt bietet euch Morpho bereits eine Handvoll möglicher Umrechnungen an und schlägt in den Standard-Einstellungen vor die Zahl als Grad Celsius zu interpretieren und diese in Grad Fahrenzeit (112) umzurechnen. Gleichzeitig klärt die Applikation aber auch darüber auf, dass 44,8 Meilen 72 Kilometer wären, 44,8 Unzen 1.270 Gramm und 44,8 US-Dollar 38,23 Euro.

Wählt man eine der fünf angebotenen Vorauswahl-Umrechnungen an, geht Morpho in der rechten Fensterhälfte weiter ins Detail und bietet hier kategoriespezifische Zusatzinformationen an. Nach einem Klick auf die angebotene Meilen-Kilometer-Umrechnung listet Morpho zahlreiche Längen-Umrechnungen und macht so das Ablesen anderer Maßeinheiten möglich. Solltet ihr es mit der initialen Eingabe also wirklich auf Meilen abgesehen haben, könnt ihr nun schnell in Erfahrung bringen, was diese in Zoll, Zentimetern, Fuß, Pikometern oder skandinavischen Meilen wären.

Die Vorauswahl-Anzeige in der großen Ansicht

Die Vorauswahl ist mit Meilen, Unzen und Dollar sehr amerikanisch aufgestellt, glücklicherweise lässt sich hier jedoch selbst Hand anlegen. Mit wenigen Klicks können die Voreinstellungen umgekehrt und um eigene Favoriten-Rechnungen ergänzt werden.

Einmalkauf und Abo möglich

Morpho lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Um die App im Pro-Modus mit stündlichen Währungsaktualisierungen, zusätzlichen Themes, ohne Reklame (wir haben in der App noch keine ausmachen können) und beliebig vielen Vorauswahl-Rechnungen nutzen zu können, verlangt der Entwickler einmalig 17 Euro. Alternativ lässt sich Morpho für 49 Cent pro Monat bzw. 4,49 Euro pro Jahr abonnieren.