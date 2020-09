„Shareful“ bringt neue Befehle ins Teilen-Menü von macOS

Der Entwickler Sindre Sorhus bietet mit Shareful eine erwähnenswerte Erweiterung für das Teilen-Menü auf dem Mac an. Die kostenlos im Mac App Store angebotene App erlaubt es, dem Menü die Befehle „Kopieren“, „Öffnen in“, „Sichern als“ und „In Downloads speichern“ hinzuzufügen.

Standardmäßig bietet das Teilen-Menü in Apple-Programmen wie Safari, Notizen, Fotos oder auch den Apps von Drittanbietern von Apple vordefinierte Möglichkeiten zum Weiterleiten, beispielsweise AirDrop, Mail oder Nachrichten an. Die hier zur Verfügung stehenden Optionen lassen sich in den Systemeinstellungen „Erweiterungen“ und dort im Bereich „Teilen“ konfigurieren.

Nach der Installation von Shareful tauchen auch die über die App zusätzlich bereitgestellten Punkte „Copy“, „Open In“, „Save As“ und „Save to Downloads“ dort auf und können nach Bedarf alle oder auch einzeln aktiviert werden. Anschließend stehen die neuen Funktionen über das Teilen-Menü der Mac-Apps zur Verfügung.

Der Shareful-Entwickler bietet die Anwendung wie den Rest seiner Mac-Apps, darunter auch Tools zur Akku-Anzeige oder dem Wachhalten des Rechners, kostenlos an. Wenn ihr die Programme benutzt, könnt ihr ihm als kleines Dankeschön eine Spende zukommen lassen.