Übers Klo eingestiegen: 10 Jahre mit dreisten Überfällen auf Apple

Dreiste Überfälle auf Apples Filialgeschäfte haben Tradition und fallen nicht selten auch ein wenig kurioser aus, als der durchschnittliche Kiosk-Einbruch. Davon kann sich bereits überzeugen, wer nur einen kurzen Blick in unser Nachrichtenarchiv wirft.

Good morning Twitter fans! Yesterday was a weird day…

1. Two men broke into one of our retail locations. Why? To cut a hole in our bathroom wall to access the Apple Store next door and steal $500k worth of Iphones🙄

2. Later that night on the way to the grocery store my wife… pic.twitter.com/DcUld6ULEd

— Mike Atkinson (@coffeemikeatkin) April 4, 2023