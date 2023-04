Side Mirror: Externes Display als Fenster auf dem Mac

Die Mac-Anwendung Side Mirror bedient eine sehr kleine Nische, leistet hier jedoch gute Arbeit. Der im Mac App Store erhältliche Download zielt auf Vortragende die unterrichten oder präsentieren und dabei gerne im Blick behalten möchten, was der Projektor hinter ihnen an die Wand wirft.

Dies realisiert Side Mirror indem das an eine externe Quelle geschickte Videobild noch mal in einem zusätzlichen Fenster auf dem Mac-Schreibtisch angezeigt wird. Damit lässt sich dann auch die Ausgabe all jener Anwendungen im Blick behalten, die selbst nicht über gesonderte Präsentationsmodi verfügen.

Nutzung auch mit HDMI-Dummy-Plugs

Zudem kann Side Mirror natürlich auch für ganz andere Einsatzzwecke, wie etwa das Erstellen von Bildschirmaufnahmen genutzt werden und versteht sich darüber hin auch auf die Nutzung mit so genannten HDMI-Dummy-Plugs – also Blindsteckern, an denen gar kein Display hängt, die macOS jedoch vorgaukeln ein Videosignal an einen zusätzlichen Monitor auszugeben. Diese lassen sich dafür nutzen ein virtuelles Display zu erzeugen, dass dann für digitale Zoom-Präsentationen genutzt werden kann.

Beim Amazon kosten drei Stück, die jeweils ein virtuelles Display mit 3840 px x 2160 px bei 60Hz vorgaukeln, zusammen acht Euro.

Neu in Version 2.5

Side Mirror ist kürzlich in Ausgabe 2.5 erschienen, was Entwickler Ben Scheirman zum Verfassen eines begleitenden Blogeintrages motiviert hat. Hier geht der Programmierer noch mal genauer auf die neuen Funktionen wie etwa die automatische Skalierung, das so genannte Cursor Hinting und die Tastaturkurzbefehle für die Vorschau ein. Side Mirror wird im Mac App Store zum Einmalpreis von 30 Euro angeboten und stellt sich sowohl auf dieser Produktseite als auch im eingebetteten Video genauer vor.