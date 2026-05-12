„Tim Apple“ muss mit: Cook begleitet Trump nach China

Manchmal muss man Dinge für das Unternehmen tun. Apple-Chef Tim Cook, von Donald Trump einst unfreiwillig als „Tim Apple“ geadelt, soll US-Präsident Donald Trump diese Woche auf dessen China-Reise begleiten. Der Besuch in Peking ist vom 13. bis 15. Mai angesetzt und soll vor allem Handelsfragen zwischen den USA und China in den Mittelpunkt stellen.

Apple-CEO Tim Cook reist wieder mit dem US-Präsidenten.

Cook ist dabei nicht allein. Zur Delegation sollen mehrere große Namen aus der US-Wirtschaft gehören, darunter Elon Musk, Boeing-Chef Kelly Ortberg, GE-Aerospace-Chef Larry Culp sowie Vertreter von Meta, BlackRock, Blackstone, Mastercard, Qualcomm, Visa, Micron und weiteren Konzernen. Nvidia-Chef Jensen Huang soll dagegen nicht mitreisen.

Für Apple ist der Termin mehr als ein höflicher Händedruck im Blitzlicht. Der Konzern hängt weiter stark an der chinesischen Lieferkette, versucht aber zugleich, Fertigung und Zulieferung breiter aufzustellen. Zuletzt ging es unter anderem um Apples Abhängigkeit von Taiwan und China sowie um eine stärkere Annäherung an Trumps Kurs bei der US-Produktion.

Cook als politischer Stoßdämpfer

Tim Cook hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder als eine Art politischer Stoßdämpfer für Apple versucht. Nicht immer elegant, aber aus Sicht des Unternehmens meist nachvollziehbar. Wer iPhones größtenteils in Asien bauen lässt, in den USA aber Strafzölle vermeiden will, muss in Washington ebenso gesprächsbereit bleiben wie in Peking.

Dass Cook dabei auch unbequeme Termine wahrnimmt, ist für Apple nicht neu. Erst im vergangenen Jahr sorgte ein demonstratives Geschenk an Trump für Aufmerksamkeit. Wir hatten den Vorgang damals unter der Überschrift „Gold und Glas made in USA“ aufgegriffen. Auch Cooks grundsätzlicher Umgang mit Trump war zuletzt Thema, etwa in unserem Beitrag „Zwischen Politik und Produktstrategie“.

Tim Cook ist oft in China zu Besuch und ist dieses Mal nicht allein unterwegs.

China bleibt für Apple entscheidend

Offiziell dürfte es bei der Reise um größere Handels- und Investitionsthemen gehen. Reuters berichtet unter anderem über mögliche Vereinbarungen zu Flugzeugen, Landwirtschaft, Energie und den Zugang zu seltenen Erden. Für Apple steht dagegen vor allem die langfristige Stabilität der eigenen Lieferkette im Fokus.

Der Konzern verlagert zwar schrittweise Teile der Produktion nach Indien, Vietnam und in die USA, kommt an China aber weiterhin nicht vorbei. Insofern wirkt Cooks Teilnahme weniger wie Begeisterung für politische Fototermine, sondern eher wie Pflichtprogramm aus der Chefetage: Koffer packen, lächeln, Hände schütteln, iPhone retten.