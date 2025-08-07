Mehr als nur wirtschaftliche Eingeständnisse
Gold und Glas „made in USA“: Apple ehrt Trump mit Prunkgeschenk
Nach der Ankündigung des Weißen Hauses hat nun auch Apple offiziell gemacht, was man gewillt ist auf den Tisch zu legen, um sich eine Ausnahmeregelung von Trumps Strafzöllen zu sichern. Geplant sind demnach Investitionen in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar über die nächsten vier Jahre, zum Aufbau von Fertigungsanlagen innerhalb der USA.
Dies entspräche einer Steigerung um 100 Milliarden im Vergleich zu Apples vorherigen Plänen. Im Rahmen der diesbezüglichen Pressekonferenz im Weißen Haus hat Apple-Chef Tim Cook dem US-Präsidenten Donald Trump ein eigens gefertigtes Glasobjekt überreicht.
Das überreichte Objekt besteht aus einem massiven Glaskörper mit eingraviertem Apple-Logo. Im oberen Bereich ist der Name des Präsidenten eingelasert, auf der Unterseite befinden sich die Inschrift „made in USA“, die Jahreszahl 2025 sowie die Signatur von Tim Cook. Gefertigt wurde das Stück von einem ehemaligen US-Marine, der inzwischen für Apple tätig ist. Die Basis besteht aus 24-karätigem Gold und stammt laut Cook aus dem Bundesstaat Utah.
Politischer Rahmen und wirtschaftliche Zusagen
Die Pressekonferenz diente nicht nur der symbolischen Übergabe, sondern stand im Zeichen der Ankündigung neuer US-Produktionsvorhaben durch Apple. Insbesondere will das Unternehmen nicht nur seine aktive Fertigung in den USA erhöhen, sondern dazu auch neue Standorte erschließen. Zu den konkret genannten Vorhaben zählt der Aufbau einer modernen Fertigungslinie für sogenanntes Smart Glass im US-Bundesstaat Kentucky. Laut Präsident Trump soll diese Anlage die größte ihrer Art weltweit werden.
Apple will im Zuge der neuen Strategie nicht nur eigene Werke eröffnen, sondern auch die Zusammenarbeit mit US-Zulieferern wie Corning, Broadcom, Texas Instruments und Samsung ausweiten. Insgesamt sollen über 20.000 neue Arbeitsplätze direkt entstehen, zusätzliche Stellen bei Zulieferbetrieben nicht eingerechnet.
Mit dem Engagement reagiert Apple auch auf den politischen Druck aus Washington. Trump hatte mehrfach Zölle auf importierte Technikprodukte angekündigt, falls Hersteller wie Apple nicht verstärkt auf US-Produktion setzen.
Nächstes iPhone USD 2k+ ?
Man wird bedroht und bringt noch Geschenke mit. Kannste dir nicht ausdenken…
Die Amerikaner haben ein anderes Denken als wir. Glaub mir, die denken komplett an der Realität vorbei :D
Was ist denn dort anders als hier? Hier passiert genau das gleiche.
Absolut krank was da abgeht, alles Speichellecker.
Musst nicht in die USA schaurn guck dir den Bundestag an…
Ich mach mir da Compliance Sorgen ;)
Gilt bei solchen offensichtlich nicht, nur beim Mitarbeitern.
Ist doch in Deutschland und der EU nicht anders.
Der Friedrich hat ihm auch ein Geschenk mitgebracht, allerdings nur aus Papier.
600 MILLIARDEN?? Das stimmt so nicht, oder?
Das ist ja alles schöngerechnet
Wahrscheinlich werden da auch Gehälter mieten etc auch dazu zählen
Da sind vermutlich alle Kosten drin. Personalkosten die Apple eh hat. Ausschüttungen an US Investoren. Sämtliche Investitionen, die irgendwelche Zulieferer wie Corning (Gorilla Glas) machen die eh in den USA produzieren. Da übernimmt man dann einen 5% Anteil, aber Trump wird dann erzählt was der gesamte Bau gekostet hat.
Apple wird in den nächsten 4 Jahren weltweit ca. 1530 Mrd. Dollar Umsatz machen. Davon werden mit Garantie keine 600 Mrd. in den USA investiert.
Das sind die Investitionen einschließlich aller US-Zulieferer, insgesamt 79 Fabriken in den USA.
Schade, wie Apple und Tim Cook sich für Trump bücken.
Na ja. Es geht um Schadensbegrenzung. Trump, wie verwirrt er auch immer ist, sitzt leider am längeren Hebel.
Aber was man ankündigt, und was man am Ende daraus wird, sind zwei Paar Schuhe.
Wie Andreas das schon richtig geschrieben hat handelt es sich um Ankündigungen.
Trump will einfach nur Presse haben die ihn gut darstellt. Ein Narzisst eben.
Wenn das alles gelogen ist, ist das vollkommen egal. Hauptsache er bekommt seine Aufmerksamkeit.
Boss
Die USA sind einfach nur noch lächerlich.
Diese ganzen Maßnahmen sind nur nötig, weil man sonst unter Zöllen leiden würde.
Bin gespannt, ob die Fertigung in USA qualitative Nachteile wird sich bringen wird.
Gesehen auf die Autoproduktion: Ja
Da ist einfach nicht die gleiche Mentalität vorhanden. Bin selbst ein Model 3 aus US-Produktion gefahren und nun seit fast 4 Jahren eins aus China. Die Amis denken Spaltmaß ist mir Wurscht, wenn die Tür am Rahmen kratzt oder der Kofferraumdeckel auf dem Stoßfänger aufschlägt, egal – funktioniert trotzdem.
:-))))
Tja, was soll man dazu sagen?
Wenn das Ökosystem von Apple nicht so gut wäre, wäre ich schon längst abgewandert. Hoffentlich wurde der Boden danach ordentlich gereinigt.
Schlabber, schlabber, schluck
:)))))
Cringefest
USA! USA! USA!
Boykott in …. ;) ah neee, ist ja nicht von Musk also egal.
20.000 direkte Arbeitsplätze zusätzlich in Fertigung und sonst wo … nee, is klar.
Wissen die eigentlich, was das bedeuten würde oder haben sie Mathe nach der Elementary School abgewählt?
There is one more thing.
Ist bestimmt eine Wanze mit eigenem C1-Chip eingebaut :-P
Die haben einen AirTag mit eingegossen :-)
Die haben einen AirTag in den Sockel mit eingegossen ;-)
Don’t buy american!
Ich kann nur sagen: Pflegt Eure jetzigen iPhones, wer weiß wie lange wir uns noch ein neues leisten können … irgendwann bin ich da auch raus … Schade Apple ….
Irgendwie bin ich (noch) nicht mutig genug um auf Android zu setzen, aber der Tag rückt näher!!
Ich hab’s mal versucht und bin nach 2 Wochen auf Knien in den Apple Store gerutscht ;D
Und ich laufe seit längerer Zeit lächelnd am Apple Store vorbei…..mit dem Geld was in meiner Tasche bleibt ;)
Selbst schuld :D
Das ding ist an Hässlichkeit nicht zu übertreffen. Guter move Tim Apple!
Compliance lässt grüßen
Was ist eigentlich aus den zugesagten Produktionsstätten in Trumps erster Amtszeit geworden?
Ich würde „made in USA“ feiern!
Dein Geldbeutel wohl eher nicht. Aber feiere mal schön ;)
Ekelhaft
Zuerst dachte ich, dass Trump ganz schön viel quasselt, bevor er Tim ans Mikro lässt. Aber angesichts der Dinge, die Trump in den 13 Minuten hätte verschlimmern können auf dem Planeten bin ich über jede, noch so lange Selbstpräsentation froh.
Ich frage mich nur, ob Steve dem Präsidenten auch so ein tolles Geschenk mitgebracht hätte.
Bei solchen Sachen wünscht man sich echt Steve zurück!
ja der gute Steve… was dem heutzutage alles angedichtet wird… absurd
Einfach nur widerlich, wie Wirtschaftsbosse diesem Möchtegern-Autokraten in den ***** kriechen …
Ist doch ein ekelhafter Schleimer der Cook!
Wes Brot ich fress, dess Lied ich sing… passt im übertragenen Sinn auch hier ganz wunderbar. Apple ist eben nicht der letzte Hort der Freiheit und Vernunft …
Tim Cook hätte Trump einfach ein goldenes iPhone 16 mit Homebutton überreichen müssen.
Dann wäre er auch zufrieden gewesen.