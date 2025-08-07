Gold und Glas „made in USA“: Apple ehrt Trump mit Prunkgeschenk

Nach der Ankündigung des Weißen Hauses hat nun auch Apple offiziell gemacht, was man gewillt ist auf den Tisch zu legen, um sich eine Ausnahmeregelung von Trumps Strafzöllen zu sichern. Geplant sind demnach Investitionen in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar über die nächsten vier Jahre, zum Aufbau von Fertigungsanlagen innerhalb der USA.

Dies entspräche einer Steigerung um 100 Milliarden im Vergleich zu Apples vorherigen Plänen. Im Rahmen der diesbezüglichen Pressekonferenz im Weißen Haus hat Apple-Chef Tim Cook dem US-Präsidenten Donald Trump ein eigens gefertigtes Glasobjekt überreicht.

Das überreichte Objekt besteht aus einem massiven Glaskörper mit eingraviertem Apple-Logo. Im oberen Bereich ist der Name des Präsidenten eingelasert, auf der Unterseite befinden sich die Inschrift „made in USA“, die Jahreszahl 2025 sowie die Signatur von Tim Cook. Gefertigt wurde das Stück von einem ehemaligen US-Marine, der inzwischen für Apple tätig ist. Die Basis besteht aus 24-karätigem Gold und stammt laut Cook aus dem Bundesstaat Utah.

Politischer Rahmen und wirtschaftliche Zusagen

Die Pressekonferenz diente nicht nur der symbolischen Übergabe, sondern stand im Zeichen der Ankündigung neuer US-Produktionsvorhaben durch Apple. Insbesondere will das Unternehmen nicht nur seine aktive Fertigung in den USA erhöhen, sondern dazu auch neue Standorte erschließen. Zu den konkret genannten Vorhaben zählt der Aufbau einer modernen Fertigungslinie für sogenanntes Smart Glass im US-Bundesstaat Kentucky. Laut Präsident Trump soll diese Anlage die größte ihrer Art weltweit werden.

Apple will im Zuge der neuen Strategie nicht nur eigene Werke eröffnen, sondern auch die Zusammenarbeit mit US-Zulieferern wie Corning, Broadcom, Texas Instruments und Samsung ausweiten. Insgesamt sollen über 20.000 neue Arbeitsplätze direkt entstehen, zusätzliche Stellen bei Zulieferbetrieben nicht eingerechnet.

Mit dem Engagement reagiert Apple auch auf den politischen Druck aus Washington. Trump hatte mehrfach Zölle auf importierte Technikprodukte angekündigt, falls Hersteller wie Apple nicht verstärkt auf US-Produktion setzen.