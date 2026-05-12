Apple TV-Serie „The Studio“ schreibt Comedy-Geschichte

Apple kann einen weiteren Erfolg für seinen Videostreamingdienst verbuchen. Die Comedyserie „The Studio“ hat bei den BAFTA Television Awards 2026 in der Kategorie „International“ gewonnen und ist damit nach Angaben von Apple die meistprämierte Serie des Jahres. Für Apple TV ist es zugleich der erste Sieg in dieser BAFTA-Kategorie.

„The Studio“ entwickelt zu einem Kritikerliebling.

Die Serie mit Seth Rogen in der Hauptrolle erzählt von einem neu berufenen Studiochef, der versucht, in Hollywood anspruchsvolle Filme zu ermöglichen und zugleich mit den Zwängen der Branche, schwierigen Künstlern und wirtschaftlichem Druck zurechtzukommen. Die Produktion nimmt den Filmbetrieb dabei als satirische Arbeitsplatzkomödie auseinander.

Der BAFTA-Sieg setzt eine bereits längere Auszeichnungsserie fort. „The Studio“ wurde zuvor unter anderem bei den Emmys, den Golden Globes und den Critics Choice Awards prämiert. Apple spricht inzwischen von der meistprämierten neuen Comedyserie überhaupt und verweist auf insgesamt 13 Emmy-Auszeichnungen für die erste Staffel.

Apple TV baut Prestigeprogramm aus

Für Apple ist der Erfolg auch deshalb wichtig, weil der Streamingdienst weiterhin stark über einzelne Prestigeproduktionen wahrgenommen wird. Neben „The Studio“ nennt Apple in diesem Zusammenhang regelmäßig Serien wie „Ted Lasso“, „Severance“ oder „Slow Horses“. Bei den diesjährigen BAFTA Television Awards gewann Apple insgesamt drei Preise, darunter auch Auszeichnungen für „Slow Horses“ und die Dokumentation „Vietnam: The War That Changed America“.

Der Erfolg passt zu Apples Strategie, den Dienst weniger über Masse als über exklusive Eigenproduktionen zu positionieren. Anfang des Jahres hatte Apple bereits einen Ausblick auf neue Filme und Serien bei Apple TV gegeben. Damals standen unter anderem neue Staffeln, weitere Serienstarts und der Ausbau des Sportangebots im Mittelpunkt.

In der Serie gibt es zahlreiche Gastauftritte von prominenten Schauspielern und Regisseuren.

Aus Apple TV+ wurde Apple TV

Die aktuelle Preiswelle fällt zudem in eine Phase, in der Apple den eigenen Videodienst klarer positionieren will. Im vergangenen Jahr wurde aus Apple TV+ offiziell Apple TV. Begleitet wurde die Umbenennung unter anderem vom Streamingstart des Formel-1-Films mit Brad Pitt, der als groß angelegte Eigenproduktion zusätzliche Aufmerksamkeit auf den Dienst lenken sollte.

Trotz solcher Erfolge bleibt Apple TV wirtschaftlich ein Sonderfall. Im Frühjahr wurde berichtet, dass der Dienst weiterhin hohe Verluste verursacht, für Apple aber dennoch ein wichtiges Standbein im eigenen Ökosystem bleibt. Wir hatten die Lage damals unter der Überschrift „Satte Verluste aber wichtiges Standbein für Apple“ eingeordnet.

Apple wird den Erfolg vermutlich auch im weiteren Marketing nutzen. Gerade bei einem vergleichsweise kleinen Katalog sind Auszeichnungen für einzelne Serien ein wichtiges Argument, um neue Abonnenten auf den Dienst aufmerksam zu machen und bestehende Nutzer zum Dranbleiben zu bewegen.