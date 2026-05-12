Meistprämierte Comedy-Serie
Apple TV-Serie „The Studio“ schreibt Comedy-Geschichte
Apple kann einen weiteren Erfolg für seinen Videostreamingdienst verbuchen. Die Comedyserie „The Studio“ hat bei den BAFTA Television Awards 2026 in der Kategorie „International“ gewonnen und ist damit nach Angaben von Apple die meistprämierte Serie des Jahres. Für Apple TV ist es zugleich der erste Sieg in dieser BAFTA-Kategorie.
„The Studio“ entwickelt zu einem Kritikerliebling.
Die Serie mit Seth Rogen in der Hauptrolle erzählt von einem neu berufenen Studiochef, der versucht, in Hollywood anspruchsvolle Filme zu ermöglichen und zugleich mit den Zwängen der Branche, schwierigen Künstlern und wirtschaftlichem Druck zurechtzukommen. Die Produktion nimmt den Filmbetrieb dabei als satirische Arbeitsplatzkomödie auseinander.
Der BAFTA-Sieg setzt eine bereits längere Auszeichnungsserie fort. „The Studio“ wurde zuvor unter anderem bei den Emmys, den Golden Globes und den Critics Choice Awards prämiert. Apple spricht inzwischen von der meistprämierten neuen Comedyserie überhaupt und verweist auf insgesamt 13 Emmy-Auszeichnungen für die erste Staffel.
Apple TV baut Prestigeprogramm aus
Für Apple ist der Erfolg auch deshalb wichtig, weil der Streamingdienst weiterhin stark über einzelne Prestigeproduktionen wahrgenommen wird. Neben „The Studio“ nennt Apple in diesem Zusammenhang regelmäßig Serien wie „Ted Lasso“, „Severance“ oder „Slow Horses“. Bei den diesjährigen BAFTA Television Awards gewann Apple insgesamt drei Preise, darunter auch Auszeichnungen für „Slow Horses“ und die Dokumentation „Vietnam: The War That Changed America“.
Der Erfolg passt zu Apples Strategie, den Dienst weniger über Masse als über exklusive Eigenproduktionen zu positionieren. Anfang des Jahres hatte Apple bereits einen Ausblick auf neue Filme und Serien bei Apple TV gegeben. Damals standen unter anderem neue Staffeln, weitere Serienstarts und der Ausbau des Sportangebots im Mittelpunkt.
In der Serie gibt es zahlreiche Gastauftritte von prominenten Schauspielern und Regisseuren.
Aus Apple TV+ wurde Apple TV
Die aktuelle Preiswelle fällt zudem in eine Phase, in der Apple den eigenen Videodienst klarer positionieren will. Im vergangenen Jahr wurde aus Apple TV+ offiziell Apple TV. Begleitet wurde die Umbenennung unter anderem vom Streamingstart des Formel-1-Films mit Brad Pitt, der als groß angelegte Eigenproduktion zusätzliche Aufmerksamkeit auf den Dienst lenken sollte.
Trotz solcher Erfolge bleibt Apple TV wirtschaftlich ein Sonderfall. Im Frühjahr wurde berichtet, dass der Dienst weiterhin hohe Verluste verursacht, für Apple aber dennoch ein wichtiges Standbein im eigenen Ökosystem bleibt. Wir hatten die Lage damals unter der Überschrift „Satte Verluste aber wichtiges Standbein für Apple“ eingeordnet.
Apple wird den Erfolg vermutlich auch im weiteren Marketing nutzen. Gerade bei einem vergleichsweise kleinen Katalog sind Auszeichnungen für einzelne Serien ein wichtiges Argument, um neue Abonnenten auf den Dienst aufmerksam zu machen und bestehende Nutzer zum Dranbleiben zu bewegen.
Und wieder einmal hat sich für mich bestätigt, dass ich auf diese ganzen Awards überhaupt nichts gebe, da ich die Filme, die einen Award bekommen, zu 90% uninteressant und langweilig finde! Für mich als Quintessenz, hat er einen Award, lass die Finger davon, da du sonst einschläfst!
Ich muss mich korrigieren! Schweigen der Lämmer nehme ich an dieser Stelle raus! Der hat nun wirklich 5 Oscars verdient!
Und The Studio war klasse, also ich fand die Serie mega lustig
Schade, dass du beispielsweise Severance verpasst. Würde ich nicht abhaken. Zwar nicht von Apple – aber Yellowstone hat auch viele Preise gewonnen. Oder Breaking Bad…. Naja. Man kann es nicht ändern ;-)
Oscars sind auch kein Qualitätsmerkmal mehr.
Blood & sinners war nicht übel,
Aber der Film mit den meisten Nominierungen aller Zeiten?
Davor solche Filme wie Anora oder Emilia Perez…
Ich nehme da lieber die imdb Bewertungen der User als Richtmaß.
Ich fand Blood & Sinners grandios
Da sind wir wieder beim typischen Beispiel der Geschmackssache, aber sorry: Titanic, Gladiator…Serien wie TBBT haben massenhaft Preise abgeräumt um nur mal drei Beispiele zu nennen, es ist halt auch oft so, dass prämierte Filme oder Serien anspruchsvoll sind, was nicht jedermanns Sache ist.
Definitiv, es gibt Ausnahmen!
Hamnet zum Beispiel! War nur Spaß!
Zur dir passt vermutlich Netflix besser, da werden Filme und Serien umgeschrieben, weil sie zu komplex sind….die Menschen heute brauchen seichte Kunst….
Die ist auch wirklich gut :)
Kommentar gelöscht! Hat scheinbar nicht in das Ifun Bild gepasst!
Hi Flux, nichts ist gelöscht. Nur dauert die Freigabe der Kommentare manchmal ;)
Entschuldigung! War zu voreilig!
Du bist ja echt eine Schneeflocke.
Danke Süßer!
Den angeblichen Verlusten widersprach Eddy Cue aber ausdrücklich. The Studio ist wirklich sehr gut. Freue mich auf die nächste Staffel.
Beste Serie seit Entourage :-)
Also ich finde nach wie vor Slow Horses ist die beste Serie bei Apple, aber The Studio fand ich auch super
SH und Studio sind schon gut, aber Ted Lasso und Shrinking ist das beste, was ich jemals gesehen habe.
Da freue ich mich auch sehr auf die nächste Staffel.
Die zweite Folge, über einen schwierigen Oneshot-Dreh, welche wiederum selbst ein Oneshot ist, ist ein absolutes Meisterwerk.
Das Finale absolut absurd und gleichzeitig vermutlich erschreckend nah dran an der Realität.
Gerne mehr.
Wirklich überraschend gute Serie, hat viel Spaß gemacht
Apple TV hat in meinen Augen mit Abstand das beste Material im Moment.
Vielleicht noch Mubi.
ich erinnere hierbei an SILO,sehr,sehr gut,alle anderen Streamingdienste sind nur Fastfood.