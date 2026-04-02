Tim Cook zum Apple-Jubiläum: Zwischen Politik und Produktstrategie

Zum 50. Jubiläum von Apple hat CEO Tim Cook in einem Interview dem dem Esquire einen selten, fast schon persönlichen Einblick in seine Arbeit gegeben. Neben Rückblicken auf die Firmengeschichte stehen vor allem zwei Themen im Mittelpunkt. Zum einen beschreibt Cook den Umgang mit der US-Politik unter Donald Trump. Zum anderen erklärt er, wie Apple intern mit neuen Ideen umgeht und Entscheidungen trifft.

Cooks Umgang mit Trump

Cook betont, dass der Austausch mit politischen Akteuren für ihn zentral ist, auch wenn inhaltliche Differenzen bestehen. Die Regierung unter Donald Trump beschreibt er als zugänglich. Gespräche seien möglich, auch wenn sie nicht zwangsläufig zu Einigungen führen. Entscheidend sei, überhaupt gehört zu werden.

Diese Haltung erklärt auch Cooks Präsenz bei politischen Veranstaltungen, die in Teilen der Community kritisch bewertet wurde. Er verweist darauf, dass Apple an festen Grundwerten festhalte. Dazu zählt der Schutz der Privatsphäre ebenso wie Barrierefreiheit, Bildung und Nachhaltigkeit. Diese Prinzipien seien unabhängig von politischen Entwicklungen und würden nicht angepasst, um aktuellen Strömungen zu folgen.

Tim Cook mit Mohammed bin Salman und Donald Trump

Gleichzeitig sieht Cook im Dialog eine Voraussetzung, um Einfluss zu nehmen. Wer sich aus Gesprächen heraushalte, verzichte auf diese Möglichkeit. Gerade in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft hält er den Austausch mit unterschiedlichen Positionen für notwendig.

Wie Apple Ideen filtert

Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie Apple neue Produkte entwickelt. Cook beschreibt einen Prozess, der von vielen Vorschlägen geprägt ist, aber nur wenige davon tatsächlich umgesetzt werden. Ideen könnten aus allen Bereichen des Unternehmens kommen, auch von einzelnen Angestellten oder Nutzern.

Entscheidend sei jedoch die Auswahl. Apple konzentriere sich bewusst auf wenige Projekte und lehne viele Ansätze ab. Nur so lasse sich die gewünschte Qualität erreichen. Eine breite Streuung von Ressourcen würde aus seiner Sicht dazu führen, dass kein Produkt den eigenen Ansprüchen genügt.

Diese Fokussierung knüpft an Prinzipien an, die bereits unter Steve Jobs etabliert wurden. Kleine Teams und intensive Diskussionen spielen weiterhin eine zentrale Rolle. Laut Cook sind interne Debatten oft intensiv, bevor Entscheidungen getroffen werden.

Mit Blick auf die Zukunft betont Cook, dass große Ideen weiterhin notwendig seien. Gleichzeitig räumt er ein, dass nicht jede Initiative erfolgreich ist. Fehlschläge gehörten zum Prozess dazu. Entscheidend sei, aus vielen Ansätzen diejenigen herauszufiltern, die langfristig Bestand haben.