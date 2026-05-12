Apple Karten: Mehr Details für zwei italienische Städte

Apple erweitert seine detailreiche Stadtansicht in Apple Karten um zwei weitere italienische Städte. Nutzer können Rom und Neapel nun mit zusätzlichen 3D-Modellen, detaillierteren Straßeninformationen und besser hervorgehobenen Orientierungspunkten erkunden. Nach Mailand ist Italien damit in Apples Kartenangebot deutlich stärker vertreten.

Apple hat einige römische Brunnen im Detail umgesetzt.

Die sogenannte „Detaillierte Stadt­ansicht“ zeigt unter anderem Fahrspuren, Abbiegespuren, Zebrastreifen, Busspuren, Grünflächen und markante Gebäude genauer an. Besonders bei komplexen Kreuzungen und unübersichtlichen Straßenführungen soll die Ansicht helfen, sich schneller zurechtzufinden.

In Rom gehören zu den

In Rom gehören zu den detaillierteren Orten unter anderem der Trevi-Brunnen, die Piazza Navona, die Spanische Treppe, die Piazza del Popolo, die Galleria Borghese und Apple Store an der Via del Corso. In Neapel sind beispielsweise das Castel dell’Ovo, das Castel Nuovo und die Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola detaillierter sichtbar.

Mehr Orientierung für Städtetrips

Gerade für Städtetrips kann die erweiterte Ansicht hilfreich sein. Statt nur Straßen und einfache Gebäudeflächen zu sehen, hebt Apple bekannte Bauwerke und Plätze stärker hervor. Wer einen Rundgang plant oder sich vorab einen Eindruck von einer Umgebung verschaffen will, bekommt damit mehr visuelle Anhaltspunkte.

Apple baut seine Karten seit Jahren schrittweise aus. Dazu gehört nicht nur die detaillierte Stadtansicht, sondern auch die Street-View-ähnliche Funktion „Umsehen“. Diese ist inzwischen auch in der Webversion von Apple Karten verfügbar und kann damit nicht mehr nur auf iPhone, iPad und Mac genutzt werden.

In Neapel kann man nun einige Gebäude detailliert betrachten.

Apple Karten wächst langsam weiter

Die Detailansicht ist weiterhin nur in ausgewählten Städten verfügbar. In Deutschland gehören Berlin, Hamburg und München dazu. International unterstützt Apple unter anderem London, Paris, Amsterdam, Madrid, Barcelona, Lissabon, Stockholm, Kopenhagen, Mailand und nun auch Rom sowie Neapel.

Parallel arbeitet Apple daran, sein Kartenangebot außerhalb der eigenen Geräte sichtbarer zu machen. Die Webversion lässt sich mittlerweile auch in Firefox nutzen. Zudem gab es zuletzt Hinweise auf einen weiteren Ausbau der „Umsehen“-Abdeckung, die künftig über bisherige Metropolregionen hinausreichen könnte.