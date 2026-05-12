Rom und Neapel in 3D
Apple Karten: Mehr Details für zwei italienische Städte
Apple erweitert seine detailreiche Stadtansicht in Apple Karten um zwei weitere italienische Städte. Nutzer können Rom und Neapel nun mit zusätzlichen 3D-Modellen, detaillierteren Straßeninformationen und besser hervorgehobenen Orientierungspunkten erkunden. Nach Mailand ist Italien damit in Apples Kartenangebot deutlich stärker vertreten.
Apple hat einige römische Brunnen im Detail umgesetzt.
Die sogenannte „Detaillierte Stadtansicht“ zeigt unter anderem Fahrspuren, Abbiegespuren, Zebrastreifen, Busspuren, Grünflächen und markante Gebäude genauer an. Besonders bei komplexen Kreuzungen und unübersichtlichen Straßenführungen soll die Ansicht helfen, sich schneller zurechtzufinden.
In Rom gehören zu den
In Rom gehören zu den detaillierteren Orten unter anderem der Trevi-Brunnen, die Piazza Navona, die Spanische Treppe, die Piazza del Popolo, die Galleria Borghese und Apple Store an der Via del Corso. In Neapel sind beispielsweise das Castel dell’Ovo, das Castel Nuovo und die Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola detaillierter sichtbar.
Mehr Orientierung für Städtetrips
Gerade für Städtetrips kann die erweiterte Ansicht hilfreich sein. Statt nur Straßen und einfache Gebäudeflächen zu sehen, hebt Apple bekannte Bauwerke und Plätze stärker hervor. Wer einen Rundgang plant oder sich vorab einen Eindruck von einer Umgebung verschaffen will, bekommt damit mehr visuelle Anhaltspunkte.
Apple baut seine Karten seit Jahren schrittweise aus. Dazu gehört nicht nur die detaillierte Stadtansicht, sondern auch die Street-View-ähnliche Funktion „Umsehen“. Diese ist inzwischen auch in der Webversion von Apple Karten verfügbar und kann damit nicht mehr nur auf iPhone, iPad und Mac genutzt werden.
In Neapel kann man nun einige Gebäude detailliert betrachten.
Apple Karten wächst langsam weiter
Die Detailansicht ist weiterhin nur in ausgewählten Städten verfügbar. In Deutschland gehören Berlin, Hamburg und München dazu. International unterstützt Apple unter anderem London, Paris, Amsterdam, Madrid, Barcelona, Lissabon, Stockholm, Kopenhagen, Mailand und nun auch Rom sowie Neapel.
Parallel arbeitet Apple daran, sein Kartenangebot außerhalb der eigenen Geräte sichtbarer zu machen. Die Webversion lässt sich mittlerweile auch in Firefox nutzen. Zudem gab es zuletzt Hinweise auf einen weiteren Ausbau der „Umsehen“-Abdeckung, die künftig über bisherige Metropolregionen hinausreichen könnte.
Vorurteile sind doch was feines. Mein erster Gedanke war „tolle Sache, solange einem das Handy in Rom nicht geklaut wird“. Ups. Mein zweiter Gedanke war dann „tolle Sache“.
Das würde ich weniger Vorurteil als realistisch nennen :) Passt auf London aber genau so ;)
Ich würde mir in anderen Städten viel größere Sorgen um mein Handy machen.
Top 10:
Stadt
1 Barcelona
2 Mallorca
3 London
4 Berlin / Mailand
5 München
6 Amsterdam
7 Bangkok
8 Lissabon
Quelle: Tagblatt, aus Angaben von Versicherungsgesellschaften
9 Bali
10 Konstanz / New York
Bei YouTube mal einen Bericht (BBC, Guardian?) über die Diebstähle in London gesehen. Die Diebe fahren auf getunten e-bikes und beklauen jeden. Echt übel.
Das in der Statistik keine südamerikanische Stadt auftaucht wundert mich.
Rio de Janeiro soll ja auch nicht ohne sein mit Smartphone Diebstählen.
Dass Apple sich noch mit so unnötigen Kram beschäftigt. Irre.
Unnötig? Das ist super hilfreich. Willst du dich etwa beschweren, dass Apps und Services laufend verbessert werden?
Hoffe doch, daß auch Bologna, Florenz und Mailand auch noch angemessen bedacht werden.
wie nutze ich die funktion? ich sehe keinen button
Wenn du in Rom bist einfach nah ranzoomen und dann erscheint der 3D Button rechts. Alternativ kannst du auch mit zwei Fingern nach oben oder unten wischen.
Einfach reinzoomen
Wann kommt endlich Satelliten Ansicht auf CarPlay für Apple Karten. Dieses altertümliche Erscheinungsbild kann man ja nicht anschauen
+1
Die sollen mal schneller machen und alle Städte einbinden