CIA warnte Apple: Tim Cook zwischen US-Produktion und Taiwan-Risiko

Dass Apple die Fertigung einzelner Produkte in die Vereinigten Staaten ausweitet, haben wir heute bereits am Beispiel des Mac mini aufgegriffen. Die geplante Produktion in Texas steht für eine vorsichtige Verlagerung von Kapazitäten. Im Hintergrund spielt jedoch ein deutlich größeres Thema eine Rolle: die Abhängigkeit von Taiwan bei hochentwickelten Chips.

Wie die New York Times berichtet, haben US-Sicherheitsbehörden Apple und andere führende Technologiekonzerne in vertraulichen Briefings wiederholt vor einem möglichen chinesischen Vorgehen gegen Taiwan gewarnt. Auch Apple-Chef Tim Cook nahm demnach an entsprechenden Gesprächen teil. In den Runden sei auf ein mögliches Zeitfenster bis 2027 verwiesen worden, in dem sich die Lage zuspitzen könnte.

Sicherheitsbriefings als Weckruf

Die Warnungen betreffen vor allem die Rolle der „Taiwan Semiconductor Manufacturing Company“ (TSMC). Der Konzern produziert den Großteil der weltweit modernsten Halbleiter. Diese stecken in iPhone, Mac und Servern für KI-Anwendungen. Ein militärischer Konflikt oder eine Blockade Taiwans würde die Lieferketten unmittelbar unterbrechen. Branchenanalysten gehen davon aus, dass ein solcher Ausfall gravierende wirtschaftliche Folgen für die USA und die globale Wirtschaft hätte.

Vor diesem Hintergrund wirken die jüngsten Produktionszusagen von Apple weniger wie isolierte industriepolitische Zugeständnisse an Trump und die Republikaner, sondern wie Teil einer langfristigen Risikostreuung. Cook hatte im vergangenen Jahr Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe in den Vereinigten Staaten angekündigt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf neuen Chipkapazitäten in Arizona, wo TSMC mehrere Werke errichtet.

Politischer Druck in den USA

Sowohl die Regierung von Joe Biden als auch die Administration von Donald Trump drängten die Branche, mehr Produktion in die USA zu verlagern. Während Biden auf Subventionen setzte, baute Trump eine Drohkulisse mit Strafzöllen auf.

Die Ausweitung der Mac-mini-Produktion in Texas erscheint damit als sichtbarer Teil einer größeren Strategie. Apple versucht, politische Erwartungen zu erfüllen und gleichzeitig die eigene Lieferkette gegen geopolitische Risiken abzusichern, ohne die bewährte Zusammenarbeit mit TSMC abrupt zu verändern.