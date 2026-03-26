Annäherung an Trumps Kurs: Noch mehr US-Fertigung bei Apple

Apple erweitert sein „American Manufacturing Program“ um weitere Partner und setzt damit den Ausbau seiner Fertigungskapazitäten in den Vereinigten Staaten fort. Künftig sollen unter anderem Bosch, Cirrus Logic, TDK und Qnity Electronics stärker in die Produktion zentraler Komponenten eingebunden werden. Bis 2030 plant der Konzern Investitionen in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar.

Die Ankündigung fügt sich in eine Entwicklung ein, die sich bereits seit Monaten abzeichnet. Apple hatte zuvor zugesagt, seine Investitionen in den USA auf insgesamt 600 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Diese Zusagen stehen im Kontext der von Donald Trump angedrohten Strafzölle auf importierte Elektronik und werden von Beobachtern auch als politisches Signal gewertet.

Klare politische Stoßrichtung

Mit den neuen Partnerschaften verlagert Apple weitere Teile seiner Lieferkette in die USA. Der langjährige Zulieferer TDK soll erstmals Sensoren vor Ort produzieren, die etwa für Kamerafunktionen im iPhone benötigt werden. Gleichzeitig entstehen neue Kooperationen im Halbleiterbereich, etwa mit Bosch und dem Auftragsfertiger TSMC im Bundesstaat Washington.

Auch Cirrus Logic und GlobalFoundries arbeiten an neuen Chipfertigungsverfahren in New York. Diese sollen künftig unter anderem Komponenten für biometrische Funktionen bereitstellen. Ergänzend liefern Unternehmen wie Qnity Electronics Materialien für die Halbleiterproduktion und Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz.

Im vergangenen Herbst überreichte Tim Cook ein Goldgeschenk an Donald Trump

Technisch verfolgt Apple damit das Ziel, kritische Bauteile näher an den Absatzmärkten zu produzieren und Abhängigkeiten von asiatischen Lieferketten zu verringern. Politisch passt die Strategie jedoch auffällig gut zu den Forderungen aus Washington, die seit längerem auf eine Rückverlagerung industrieller Produktion abzielen.

Investitionen als Antwort auf Zolldrohungen

Bereits in den vergangenen Monaten hatte Apple seine Investitionszusagen mehrfach nach oben korrigiert. Parallel dazu kam es zu öffentlichen Auftritten, bei denen Konzernchef Tim Cook die Zusammenarbeit mit der US-Regierung betonte. Marktbeobachter sehen darin eine bewusste Annäherung an den politischen Kurs, der unter anderem auf Zölle als Druckmittel setzt.

Die aktuelle Erweiterung des Fertigungsprogramms lässt sich vor diesem Hintergrund auch als strategische Absicherung lesen. Durch zusätzliche Investitionen und die Einbindung amerikanischer Zulieferer verbessert Apple seine Position in möglichen Verhandlungen über Ausnahmeregelungen bei Importzöllen. Die neuen Partnerschaften ergänzen die bestehende Struktur daher eher, als dass sie sie grundlegend verändern.