Strategiepapier „Sideloading“: Apple wehrt sich mit Händen und Füßen

Das Paper „Building a Trusted Ecosystem for Millions of Apps“ ( PDF-Download ) hat Apple auf seinem Privacy-Portal apple.com/privacy zum Download veröffentlicht. Ein händeringender Versuch die bevorstehenden Entscheidungen der Marktwächter in Europa und den USA zu beeinflussen.

Heute nun hat Apple ein umfangreiches 16-Seiten-PDF veröffentlicht, in dem der Konzern seine Argumente gegen das freie Sideloading von Applikationen vorträgt und dabei in allen nur denkbaren Richtungen argumentiert.

Entwickler müssten sich dann nicht mehr zwangsläufig den Regeln des Megakonzerns unterstellen. Vereinfacht spricht man hier von sogenanntem Sideloading, also der Möglichkeit Apps auch über andere Wege als den Besuch des App Stores auf iPhone und iPad zu laden. Sideloading ist dabei keine neue Erfindung sondern beschreib lediglich was auf dem Mac seit Jahrzehnten praktiziert wird.

Eine mögliche Option, die unter anderem die in der EU-Kommission für den Wettbewerb zuständige Politikerinnen Margrethe Vestager ins Spiel brachte , wäre die Möglichkeit, mobile Anwendungen auch an Apple Software-Kaufhäusern vorbei auf die Geräte mit dem Apfel-Logo zu bringen.

