Hot: Menüleisten-App zeigt einsetzende Prozessor-Drossel

Die kostenfrei angebotene, quelloffene Mac-Applikation Hot haben wir im vergangenen Jahr all jenen Mac-Anwendern empfohlen, die häufig mit rechenintensiven Aufgaben zu tun haben.

Mussten diese bis dahin Bauchgefühl, Raumtemperatur und Klang des Lüfters auswerten, um festzustellen wann macOS die Leistungs-Drossel zum Schutz des Prozessors scharf schaltete, zeigt die Freeware Hot die einsetzende Prozessor-Drossel direkt in der Menüleiste an.

Nun auch für M1-Prozessoren

Mit der jüngst freigegebenen Aktualisierung auf Version 1.3.0 versteht sich Hot nun auch auf den Einsatz auf all jenen Macs, die bereits mit Apples neuen M1-Prozessoren ausgestattet sind. Zudem gestattet euch die Anwendung, die auch einen Satz neue Icons mitbringt, das optionale Ausblenden des Menüleisten-Symbols.

Hot ist lediglich 16 Megabyte klein und startet nach dem Programmaufruf ein Icon in der Menüleiste, dass die maximale CPU-Leistung als Prozentzahl direkt in dieser einblendet. Auf normal laufenden Systemen, die nicht an der Leistungsgrenze arbeiten, sollte Hot also nahezu durchgängig den kleinen Schriftzug „100%“ in der Menüleiste einblenden.

Menüleiste zeigt aktuelle CPU-Leistungsgrenze

Bringt man den Rechner dann an seine Grenzen und lässt diesen so heiß werden, dass das Mac-Betriebssystem aufgrund der herrschenden Temperaturen eine (vorübergehende) Prozessor-Drossel festlegt, wird die noch zur Verfügung stehende CPU-Leistung angezeigt.

Hot ist ein Hobby-Projekt des in der Schweiz ansässigen Entwicklers Jean-David Gadina, der sein Geld mit der Mac-Applikation iMazing verdient. Bereits seit der letzten Aktualisierung blendet der kostenfreie Mini-Download einen Übersichtsgraphen ein, der Temperatur und Performance im Verlauf anzeigt und visualisiert.

Zum Download geht es hier entlang.