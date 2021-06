Brave Search: Datensparsame Suchmaschine startet Betaphase

Aktuell bietet Brave nur eine englischsprachige Oberfläche an, liefert aber deutsche Suchergebnisse. Weitere Sprachversionen sollen in Kürze folgen.

Neben der regulären Websuche bietet Brave auch eine Bildersuche und eine Nachrichtensuche an und ist zudem in der Lage Videos aufzuspüren; eine Karten-Integration lässt der Neuzugang jedoch noch vermissen.

Das jetzt gestartete Beta-Angebot soll noch in diesem Jahr zur Standard-Suchmaschine im Brave-Browser werden, lässt sich durch den Aufruf von search.brave.com aber auch in Safari, Chrome und Co. nutzen.

Der Browser-Anbieter Brave hat seine neue Online-Suchmaschine Brave Search in die öffentliche Betaphase geschickt und bietet den Test der Suchergebnisse damit nun allen interessierten Nutzerinnen und Nutzern an.

