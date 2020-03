Spätes Einsehen: Sonos verzichtet auf Recycling-Modus

Wir haben den im vergangenen Oktober eingeführten Recycling-Modus hierzulande vom Start weg kritisiert. Unter dem Schlagwort der „Nachhaltigkeit“ startete der Lautsprecher-Anbieter damals sein sogenanntes „Trade Up“-Programm, das Bestandskunden einen 30%-Rabatt auf neue Sonos-Lautsprecher einräumte.

„Trade-up“-Programm: Funktionierende Speaker sollten auf den Müll

Voraussetzung war jedoch, dass diese ihre alten, noch funktionierenden Geräte über die Sonos-App in Elektroschrott verwandeln sollten. Eine Weitergabe oder der 2.-Hand-Verkauf waren so ausgeschlossen – laut Sonos sollten Nutzer die Geräte für eine „nachhaltige“ Entsorgung dann zum nächsten Entsorgungsunternehmen bringen.

Eine unverständliche Aktion, die zum Jahreswechsel auch von der BBC kritisiert wurde. Medien-Aufmerksamkeit, die für so viele Schlagzeilen sorgte, dass Sonos kurzerhand zurückruderte, sich (halbherzig) entschuldigte und versprach die alten Systeme doch noch mit Software-Updates versorgen zu wollen. Das „Trade Up“-Programm samt Recycling-Modus wurden allerdings unverändert angeboten.

Nun sollen auch diese verschwinden. Wie das Technik-Magazin The Verge in Erfahrung bringen konnte, will Sonos den 30%-Rabatt ohne die Voraussetzung gewähren, dass Kunden funktionierende Hardware verschrotten müssen. Die Webseiten des „Trade Up“-Programms sollen in den kommenden Tagen entsprechend aktualisiert werden.

Eine späte Einsicht, die daran erinnert, dass das Image unseres bis dahin ohne Einschränkungen empfohlenen MultiroomSpezialisten, massiv unter grün angestrichenen Verkaufsaktion gelitten hat.

Betroffen waren die folgenden Sonos-Produkte, für die es ab Mai keine weiteren Softwareupdates oder neue Funktionen mehr geben wird:

Zone Player Connect (Verkauft 2006 bis Ende 2015)

(Verkauft 2006 bis Ende 2015) Zone Player Connect:Amp (Verkauft 2006 bis Ende 2015)

(Verkauft 2006 bis Ende 2015) Play:5, 1. Generation (Verkaufsstart 2009)

(Verkaufsstart 2009) CR200 (Verkaufsstart 2009)

(Verkaufsstart 2009) Sonos Bridge (Verkaufsstart 2007)

