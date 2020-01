Sonos: Update-Ende betrifft auch Neugeräte

Gestattet uns einen schnellen Nachtrag zu der vor rund drei Stunden besprochenen Sonos-Meldung zum geplanten Update-Stopp im Mai. Nach dem Hinweis des Unternehmens an die Medien und dem Blogeintrag zum Thema hat der Anbieter vom Update-Ende betroffene Kunden mittlerweile auch per E-Mail kontaktiert.

In dem gegen 17 Uhr versandten Schreiben rückt Sonos die mit dem Benutzer-Account verbundenen Geräte in den Fokus. In der E-Mail heißt es: „Ab Mai erhalten betroffene Speaker und Komponenten daher keine Software-Updates mehr. Zu deinem System gehören ein oder mehrere dieser Produkte. Produkte, die zwischen 2005 und 2011 auf den Markt kamen, verfügen nicht mehr über den Speicher oder die Rechenleistung, um neue Funktionen zukünftiger Innovationen zu unterstützen.“

Interessant: Die E-Mail weist erstmals auf eine Einschränkung hin, von der auch neue Geräte betroffen sind, für die Sonos auch weiterhin Aktualisierungen bereitstellen wird. Werden diese zusammen mit den alten Geräten in einem System eingesetzt, erhält kein aktives Sonos-Produkt mehr Updates:

Da alle Produkte eines Sonos Systems auf derselben Software laufen, erhalten Systeme mit betroffenen Produkten ab Mai keine Software-Updates mehr. Das betrifft auch neuere Sonos Speaker und Komponenten, die mit den betroffenen Produkten in ein System eingebunden sind. […] Du kannst dein Sonos System weiter nutzen, allerdings erhält es ab Mai keine Software-Updates mehr. Künftig wird das die Gesamtfunktionalität jedoch beeinträchtigen.

Da Sonos-Komponenten keine (uns bekannte) Downgrade-Option anbieten, sollten Anwender zudem vorsichtig damit sein, ihre Geräte außerhalb des Heimnetzwerkes zu aktualisieren. Dies gilt zum Beispiel für Anwender, die ihren Sonos Move über das Wochenende mit ins Gartenhaus nehmen.

Wird der Speaker hier aktualisiert, lässt dieser sich nach der Rückkehr nach Hause nicht mehr mit den vom Upgrade-Stopp betroffenen Altgeräten zusammen verwenden.

Ab Mai gibt es für die folgenden Sonos-Produkte keine weiteren Softwareupdates oder neue Funktionen mehr: