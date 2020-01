Sonos: CEO veröffentlicht vage Entschuldigung

Gut möglich, dass der jetzt veröffentlichte Blogeintrag des Sonos-CEO Patrick Spence schon im September formuliert wurde.

Wie berichtet hatte das Unternehmen die kritische Reaktionen der Bestandskunden auf die am Dienstag abgekündigten Produkte ja bereits im vergangenen Jahr in den Börsenkurs einkalkuliert und sogar einen rückläufigen Produktabsatz erwartet.

Veröffentlicht wurde die Entschuldigung des Sonos-Chefs in der Nacht zum Freitag. Dieser macht in seinem Text zwei Punkte:

Während der erste Punkt nicht wirklich zur Debatte stand und etwas irritiert, sorgt der zweite jedoch für einen Funken Hoffnung unter all jenen Anwender, die sich bereits fragten, wie der Weiterbetrieb alter und neuer Systeme bei den strikten Update-Einschränkungen vonstatten hätte gehen sollen.

Der Sonos-Chef erklärt:

[…] zweitens haben wir eure Rückmeldungen vernommen, was den Umstand angeht, dass Altgeräte und moderne Sonos-Produkte im Heimnetz nicht nebeneinander existieren können.

Wir arbeiten derzeit an einer Möglichkeit, bestehende Systeme so aufzuteilen, dass moderne Produkte zusammen funktionieren und die neuesten Funktionen erhalten, während ältere Produkte ebenfalls zusammen funktionieren aber auf dem aktuellen Stand verharren. Wir sind dabei, Details dieses Plans fertigzustellen und werden in den kommenden Wochen mehr darüber berichten.