Sony Imaging Edge: Webcam-Tool jetzt auch für den Mac

Seit dem Frühjahr haben zahlreiche Anbieter digitaler Spiegelreflex-Kameras mit der Neuveröffentlichung kleiner Software-Helfer auf die durch die Coronapandemie rasant angestiegene Webcam-Nachfrage von Homeoffice-Nutzern reagiert.

Unter anderem veröffentlichten Canon, Panasonic, Fuji und Olympus kostenfreie Mac-Downloads, die den Einsatz vorhandener Kameras am Rechner ermöglichten und die Spiegelreflex so in Webcams mit hoher Bildqualität verwandelten.

Ende August Reihte sich auch Sony in die Gruppe der Anbieter entsprechender Helfer-Apps ein, veröffentlichte den Download „Sony Imaging Edge“ in einem ersten Schritt allerdings nur für Windows-Nutzer. Nun können sich auch Mac-Anwender freuen.

So hat Sony den Download „Sony Imaging Edge“ jetzt auch in einer Version für macOS veröffentlicht und bietet damit nun eine native Möglichkeit ausgewählte Sony-Kameras mit dem eigenen iMac oder MacBook zu verbinden, um diese dann mit Zoom, Skype oder Google Meet für anstehende Homeoffice-Meetings einzusetzen.

Sony Imaging Edge setzt mindestens macOS 10.13 voraus und lässt sich auch unter macOS 10.15 installieren. Die Anwendung (ein systemweit nutzbares Webcam-Plugin) ist kompatibel mit allen Kameras die Sony auch unter Windows unterstützt und wird mit einem zusätzlichen Uninstaller ausgeliefert.

Ob auch eure Sony-Kamera jetzt als Webcam am Mac nutzbar ist könnt ihr auf der offiziellen Info-Seite des Anbieters einsehen, die alle unterstützten Kameras hier listet und dort auch die zur Nutzung der Software notwendigen Kamera-Einstellungen notiert. Kompatibel ist „Sony Imaging Edge“ mit:

α: E-Mount(ILCE-)

ILCE-7M2

ILCE-7M3

ILCE-7RM2

ILCE-7RM3

ILCE-7RM4

ILCE-7S

ILCE-7SM2

ILCE-7SM3

ILCE-9

ILCE-9M2

ILCE-5100

ILCE-6100

ILCE-6300

ILCE-6400

ILCE-6500

ILCE-6600

α: A-Mount(ILCA-)

ILCA-77M2

ILCA-99M2

ILCA-68

Digitale Fotokamera(DSC-)/ Vlog-Kamera