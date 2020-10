Nächstes Apple-Event: Der 17. November soll neue Macs bringen

Die diesjähriger iPhone-Familie steht fest. Die neuen iPads haben wir vor einem Monat gesehen und auch der HomePod mini ist bereits abgefrühstückt. Was derzeit noch fehlt sind die von Apple angekündigten neuen Macs mit Apple-Prozessoren.

To confirm, there IS a November ARM Mac event. I’m hearing November 17th. 🗓 — Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020

Diese haben mit dem 17. November nun ein grobes Datum spendiert bekommen, das Apple selbst eine Woche vorher, am 10. November ankündigen soll. Am Dienstag der 47. Kalenderwoche könnte Apple das dritte Event bzw. die dritte Video-Veröffentlichung eingeplant haben – dies will der Videoblogger Jon Prosser in Erfahrung gebracht haben.

Und dessen Trefferquote in Sachen Apple-Gerüchte ist beachtlich. Nach Einschätzungen von appletrack.org, ein auf die Bewertung sogenannter Apple-Leaker spezialisiertes Portal, liegt Prosser mit seinen Prognosen inzwischen zu 85,2 Prozent richtig. Zuletzt konnte der YouTuber auch den Termin des iPhone-Events richtig voraussagen.

Macs, macOS 11, vielleicht ein Apple TV

Neben den neuen Macs mit Apple-Prozessoren, die höchstwahrscheinlich in einem kleinen MacBook debütieren werden, könnte Apple in einem Monat auch neue Audio-Produkte und die nächste Generation des Apple TV präsentieren. Die Veröffentlichung von macOS 11, iOS 14.3 und die Einführung des „Apple One“ genannten Abo-Bundles im Anschluss an die Videofreigabe scheint zudem ausgemacht.

Ob der November auch die seit langem erwarteten AirTags zutage fördern wird ist hingegen unklar. Die Sachen-Finder, die bereits in offiziellen Apple-Texten erwähnt wurde, geistern seit Monaten als Geister-Produkt durchs Netz und scheinen ihre Erwähnung während laufender Apple Events immer wieder knapp zu verpassen.

Die Taktrate mit der Apple den Herbst bespielt ist in diesem Jahr ungewöhnlich dicht. Üblicherweise hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren auf zwei Veranstaltungen beschränkt.