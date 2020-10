Neues Jugendschutzgesetz: Alterskennzeichnungen gegen Kostenfallen und Anmache

Um den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet und in den sozialen Medien zu verbessern hat die Bundesregierung das Jugendschutzgesetz überarbeitet und wartet nun darauf, dass Bundestag und Bundesrat dieses verabschieden, um die neuen Regelungen ab Frühjahr 2021 umzusetzen.

Bundesministerin Franziska Giffey

Die Novelle, die unter Federführung des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erarbeitet wurde, soll Anbieter verpflichten, Minderjährige vor Mobbing, sexueller Belästigung oder Kostenfallen zu bewahren und setzt dafür unter andere auf überarbeitete Alterskennzeichnungen.

Alterseinstufungen gegen Kostenfallen und Anmache

So sollen Alterseinstufungen fortan auch Zusatzfunktionen von Spielen berücksichtigen und werden nicht mehr ausschließlich am Spiel-Inhalt festgemacht. Insbesondere Kontaktmöglichkeiten, die zu Cybermobbing, Anmache und Missbrauch führen können, und Kostenfallen etwa durch Loot Boxes und glücksspielsimulierende Elemente in Games können zu einer höheren Alterseinstufung führen.

Nebenbei soll die bisherige Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien zu einer „modernen Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz“ ausgebaut werden. Die Bundeszentrale wird dafür zuständig sein, sicherzustellen, dass die vom Gesetz erfassten Plattformen ihren systemischen Vorsorgepflichten (z.B. sichere Voreinstellungen, Beschwerde- und Hilfesystem) nachkommen. Sie soll Verstöße auch gegenüber ausländischen Anbietern ahnden.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat die Neuregelungen in fünf kurzen Strichpunkten zusammengefasst und merkt an, dass 9- bis 17-jährige täglich im Schnitt 2,4 Stunden online sind.