GoPro HERO8: Actioncam als Webcam unter macOS nutzen

Aus Anlass der Corona-Krise haben zahlreiche Kamera-Hersteller die zurückliegenden Wochen dafür genutzt, Software-Erweiterungen anzubieten, die den Webcam-Einsatz ihrer Digitalkameras ermöglichen sollen.

Neben Fuji und Olympus versuchten auch Panasonic und Canon so ihren Nutzern unter die Arme zu greifen, die beim Versuch echte Webcams für das Homeoffice zu ordern, oft mit leeren Regalen und langen Lieferzeiten zu konfrontiert wurden.

Nun bietet auch der Actioncam-Anbieter GoPro eine Webcam-Software für seine HERO8-Kamera an, die die handlichen Sportkameras unter macOS als reguläre Webcam einbindet.

Nutzer müssen auf ihrer HERO8 dazu eine Beta-Firmware installieren und das „GoPro Webcam Desktop Utility“ auf den eigenen Mac laden. Anschließend muss die Kamera (noch) per Kabel mit dem Mac verbunden werden und unterstützt dann zahlreiche Webdienste wie Facetime, Zoom, Skype, Twitch (per OBS) und YouTube Live bzw. Webex (per Google Chrome).

