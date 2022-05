Argumente gegen Arbeitnehmer: So coacht Apple gegen Gewerkschaften

In den zurückliegenden Wochen hatten mit den drei Apple-Filialen in Atlanta, Maryland und New York die ersten Apple-Geschäft überhaupt für den Aufbau einer Mitarbeitervertretung gestimmt. Zudem fühlen sich viele Mitarbeiter von Apples neuen Homeoffice-Regelungen unter Druck gesetzt.

Zudem hat Apple in dem Schreiben an die Filialleiter folgende Textpassage formuliert:

Aus Angst, die in einzelnen Filialen prominent vorangetriebene Organisation der Mitarbeiter könnte sich zu einem nationalen Phänomen entwickeln, soll Apple eine Zusammenstellung von Argumenten unter den Führungskräften der über 300 amerikanischen Apple-Filialen verteilt haben. Das US-Magazin VICE ist an eine Kopie des Papiers ( PDF-Download ) gelangt und hat diese öffentlich gemacht .

Insert

You are going to send email to