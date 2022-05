Für Gewerkschaften: Video lässt Apple-Mitarbeiter zu Wort kommen

Die betriebliche Organisation anzugehen, um die Interessen der Arbeitnehmer bei Lohnverhandlungen, verbesserungswürdigen Arbeitsbedingungen und Binnenverhältnissen zwischen Management und Belegschaft mit Nachdruck durchsetzen zu können, erfordert Mut.

Apple-Mitarbeiter: Immer „fröhlich“, aber nicht immer zufrieden

So müssen sich die Mitarbeiter beim Aufbau von Arbeitnehmervertretungen nicht nur einmal untereinander vernetzen und organisieren, sondern diesen Kraftakt in jeder Arbeitsstätte aufs Neue vollziehen. In den Vereinigten Staaten haben die ersten Apple-Filialen in diesem Jahr mit der gewerkschaftlichen Organisation begonnen und stoßen in Apples Firmenzentrale damit vor allem auf Ablehnung.

Apple geht aktiv gegen Gewerkschaften vor

So hat sich der Konzern für das Einschlagen eines Konfrontationskurses entschieden und Argumentationshilfen unter den Filialleitern verteilt, die das Personal vom Aufbau unabhängiger Arbeitnehmervertretungen abhalten sollen. Die Sprachregelungen unterstreichen: Apple legt keinen Wert auf gewerkschaftlich organisiertes Personal und investiert einen Teil des Firmengewinns in Lobbyisten, die genau dies verhindern sollen.

Damit erfordern die Anstrengungen, die in mittlerweile drei Apple-Filialen in Atlanta, Maryland und New York laufen, noch einen Zacken mehr Mut. Immerhin stellt man sich gegen die ausdrückliche Position der Firma.

Zuspruch für Aktivisten in anderen Filialen

Für Zuspruch soll ein jetzt veröffentlichtes YouTube-Video sorgen, in dem mehrere Apple Store-Mitarbeiter zu Wort kommen, die sich in ihren Filialen um den Aufbau von Arbeitnehmervertretungen kümmern.

Apple-Store-Angestellte wie Kevin Gallagher (seit 7 Jahren bei Apple) und Christie Pridgen (seit 8 Jahren bei Apple) blicken in den knapp fünf Minuten des Kurzfilms „Inside Apple Retail Workers Union Drive“ auf die Herausforderungen bei Apple und das bislang verwehrte Mitspracherecht zurück und argumentieren für den Aufbau von Gewerkschaften.

Fünf Minuten, die vielleicht schon ausreichen, um weitere der über 300 amerikanischen Apple-Filialen zum Aufbau eigener Arbeitnehmervertretungen zu motivieren.