Apple: US-Mitarbeiter wollen sich gewerkschaftlich organisieren

Nach einer Vielzahl von öffentlichen und internen Mitarbeiter-Protesten im Laufe der zurückliegenden Monate kündigte Apple Anfang Februar erste kleine Verbesserungen für die in den Retail Stores des Unternehmens beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Vereinigten Staaten an.

Krankentage, bezahlter Urlaub, Familientage

Auch die Mitarbeitenden in den Apple Stores sollten erstmals von Zusatzleistungen profitieren, die bis dahin vor allem den im Konzern aktiven Entwicklern, Managern, Designern und Ingenieuren vorbehalten waren.

Dazu gehörten zusätzliche bezahlte Krankentage für Vollzeitbeschäftigte, die Apple von 6 auf 12 verdoppelte und gleichzeitig ankündigte auch Teilzeitkräfte besser berücksichtigen zu wollen.

Auch für zusätzliche Urlaubstage sollten Mitarbeiter keine fünfjährige Betriebszugehörigkeit mehr vorweisen müssen, sondern sich bereits nach drei Jahren im Team über mehr freie Tage freuen dürfen. Und auch Familien wollte Apple plötzlich zusätzlich unterstützen: Neben voll Beschäftigten sollen fortan auch Teilzeitkräfte einen Anspruch auf bis zu sechs Wochen Elternzeit haben.

Forderungen nach mehr Teilhabe

Zugeständnisse, die Apple-Intern nun dazu geführt haben, dass die in den Retail Stores angestellten Mitarbeiter damit begonnen haben sich gewerkschaftlich zu organisieren. Dies berichtet die Washington Post unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen und meldet, dass entsprechende Anstrengungen in mehreren Filialen Apples zu beobachten sind und diese von großen, in den ganzen USA aktiven Gewerkschaften Unterstützung erfahren würden.

Die Angestellten kritisieren, dass die Gehälter nicht mit der Inflation Schritt halten und dass sich die riesigen Gewinne des Konzerns nicht positiv auf die Vergütung der Store-Mitarbeiter auswirken würden.