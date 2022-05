iTunes lebt: Neue Version für Windows verfügbar

Während die Software-Jukebox iTunes auf dem Mac mit der Veröffentlichung von macOS Catalina durch die funktional abgespeckte Apple-Anwendung Musik ersetzt wurde, nutzen Windows-Anwender auf ihren Systemen nach wie vor den Klassiker, der nicht nur MP3s und Hörbücher verwalten sowie CDs rippen kann, sondern auch zum Zugriff auf den iTunes Music Store benötigt wird.

Apples Symbolbild zeigt einen PC aus der Steinzeit

Im Rahmen der Anfang der Woche ausgegebenen System- und Security-Updates hat Apple nun auch die Windows-Ausgabe der iTunes-Anwendung überarbeitet und stellt diese nun in der neuen Version 12.12.4 zum Download für alle Anwender bereit, die über eine PC mit mindestens 400 Megabyte freiem Festplattenplatz verfügen. Auf diesem sollte wenigstens Windows 10 installiert sein. Apple empfiehlt zum stotterfreien Einsatz ein Prozessor von Intel oder AMD mit einem Takt von mindestens 1GHz, Support für SSE2 und wenigstens 512MB Arbeitsspeicher.

Ob der klobige PC, den Apple als Symbolbild auf der Webseite apple.com/itunes einsetzt diese Basisanforderungen erfüllt, bleibt im Unklaren.

Ein wichtiges Sicherheitsupdate

Ausgabe 12.12.4 von iTunes für Windows ist in erster Linie ein Sicherheitsupdate, das insgesamt fünf Sicherheitslücken adressiert, die in den vergangenen Monaten aufgespürt wurden.

Dazu zählten unter anderem Fehler in der Bildverarbeitung der iTunes-Anwendung, die unter Windows 10 und neuer dafür sorgen konnten, dass Angreifer beliebigen Code auf betroffenen Maschinen ausführen oder die iTunes-Anwendung zum Absturz bringen konnten.

Apple selbst informiert in dem Support-Eintrag #213259 („About the security content of iTunes 12.12.4 for Windows“) über die nun geschlossenen Sicherheitslücken und bietet die neue iTunes-Version sowohl auf apple.com/itunes als auch im iTunes-Portal des hauseigenen Support-Bereiches an.