Wohnzimmer auf Schienen: ICE-Flotte bekommt neues Interieur-Design

Die neuen Sitze wird die Bahn dabei in drei Varianten mit Grautönen (in der 1. Klasse), Blautönen (in der 2. Klasse) und in Burgundy (im Bordrestaurant) verbauen.

Diese ICE-Flotte soll nicht nur mit neuen Sitzen ausgestattet werden, sondern darf sich über ein gänzlich neues Interieur-Design freuen, das die Fernzüge mit einem Plus an Funktionalität ausstatten wird. Ebenso soll die gängige Farbpalette überarbeitet werden und eine Ausstattung Einzug halten, die sowohl zeitgemäß als auch langlebig sein soll.

Insert

You are going to send email to