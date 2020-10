Plain Pasta: Mac App entfernt Text-Formatierungen

Wir realisieren die Funktion, die die kostenfreie Mac-Applikation Plain Pasta anbietet, seit geraumer Zeit mit Hilfe des Textschnipsel-Werkzeuges aText und der Tastatur-Abkürzung „vv“. Geben wir die beiden Buchstaben direkt nacheinander ein, wird der Inhalt der Zwischenablage in das gerade geöffnete Dokument eingesetzt, ohne das hierbei auch die Formatierungen übernommen werden.

Dies ist hilfreich, da sich die Tastaturkürzel mit denen sich formatierte Inhalte sonst in reinen Text verwandeln lassen (Command+Alt+Shift+V) von Anwendung zu Anwendung unterscheiden und in manchen Applikationen gar nicht erst angeboten werden.

Mit Plain Pasta bietet sich eine gesonderte Anwendung für die Mac-Menüleiste an, die sich ebenfalls um die Entfernung nicht benötigter beziehungsweise nicht gewünschter Text-Formatierungen kümmert.

Läuft der Open-Source-Download kann dieser bei Bedarf mit einem Klick in die Mac-Menüleiste aktiviert werden und sorgt dann dafür, dass kopierte Inhalte aus dem Web, aus PDF- oder Pages-Dokumenten als reine plain text eingesetzt werden.

Die quelloffene Freeware wird zum kostenlosen Download im Mac App Store angeboten, kann aber auch vom Code-Portal GitHub geladen und installiert werden.

Alternativ: ShiftCase, PlainClip und ClipMenu

Alternativ zu Plain Pasta könnt ihr euch die Freeware-Angebote PlainClip und ClipMenu sowie die Mac-Applikation ShiftCase (mit anpassbarer Groß- und Kleinschreibung) anschauen.

Neben dem normalisieren fett gedruckte Satzteile, rote Schriften und gelber Text-Markierungen, die umgehend nach dem Kopieren von ShiftCase entfernt werden, gestattet die App die Beeinflussung der Groß- und Kleinschreibung und bietet euch an den kopierten Text komplett in GROSSBUCHSTABEN, in kleinbuchstaben und in die für englische Texte relevanten Capitalization-Typen „Title Case“ und „Sentence Case“ zu übertragen.