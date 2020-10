Google: Hörbuch-Aktion und neue Smart-Display-Funktionen

Zum Wochenstart meldet sich Googles Hardware-Abteilung mit kleinen, für Bestandskunden aber durchaus interessanten Neuigkeiten zu den Nest und Smart-Display-Geräten zu Wort.

Hörbuch-Aktion in Kooperation mit Thalia

Zum einen Informiert Google über eine neu eingegangene Partnerschaft mit dem Bücher-Händler Thalia. Zusammen mit diesem bietet Google in den Thalia-Filialen ab sofort ein 6-Monats-Hörbuch-Abo und den Nest Mini im Paket an. Für 59 Euro erhalten Kunden hier den sechsmonatigen Zugriff auf das Abo, das regulär 9,95 Euro im Monat kostet und Kunden mit bis zu zwei neuen MP3-Hörbüchern pro Monat versorgt.

Üblicherweise kostet der Nest Mini einzeln ebenfalls 59 Euro – die Hörbücher gibt es also als Gratis-Dreingabe. Allerdings: Der Fachhändler tink.de bietet zwei Google Nest Minis Paket für nur 69 Euro an.

Neue Smart-Display-Funktionen

Weniger an die Ohren und an die Augen richten sich die neuen Funktionen, die Google seinen Smart-Display-Geräten wie etwa dem Google Nest Hub mit auf den Weg geben will. Diese bekommen ein großes Software-Update verpasst, dass an 10 Punkten Hand anlegen will.